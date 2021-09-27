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Бен Аффлек удалил Джей Ло из друзей в Instagram: зачем

Пользователи сети думают, что пара снова рассталась

27 сентября 2021, 22:56
Автор:

Лиля Воробьева

Известный  голливудский актер Бен Аффлек снова шокировал своих фанатов и таблоидов. Актер выдали из друзей в социальной сети свою любимую певицу и актрису Дженнифер Лопес.

Бен Аффлек удалил Джей Ло из друзей в Instagram: зачем

Звезды недавно подтвердили свой роман (фото из открытых источников)

Теперь поклонник пары полагают, что стало причиной такого поступка Бена Аффлека. Ведь совсем недавно у пары было все хорошо. Они порадовали фанатов романтической фотосессией, которой опровергли предыдущие слухи о разрыве их отношений, что возникают чуть ли не еженедельно. Бен Аффлек в Instagram подписан на 94 человека, но среди них нет его любимой.

Недавно пара наконец официально сообщила, что они снова вместе. Звезды продолжительное время подогревали слухи о своем романе во время совместного отпуска. А потом они вместе появились на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, прошедшего этой весной. И теперь фанатам остается гадать о такой поступок актера.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, и с кем возобновила роман Дженнифер Лопес . Личная жизнь 51-летней голливудской красавицы Дженнифер Лопес вызывает повышенный интерес. Актриса недавно разорвала помолвку с женихом Алексом Родригесом, но скучала она недолго. В сеть попали фотографии, на которых Дженнифер страстно целуется с бывшим бойфрендом Беном Аффлеком. Значит, слухи все-таки оказались правдивыми. В эти выходные, пару застали в одном из ресторанов, расположенном неподалеку от Лос-Анджелеса. Папарацци удалось снять, как Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не стесняются проявлять чувств друг к другу. Они страстно целовались, актриса прижималась к бывшему мужу и что-то шептала ему на ухо, а он целовал ее.


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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/mili-svaryatsya-ben-afflek-vidaliv-dzhey-lo-z-druziv-v-instagram-11558866.html
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