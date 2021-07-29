Бил во время беременности: жуткие признания супруги Джеджулы

Юлия Леус дала откровенное интервью, в котором не стала скрывать подробности жизни со своим супругом, ведущим Андреем Джеджулой Подробности скандальной истории Леус рассказала интервью Анне Олицкой на программе "Без комплексов".

Юлия Леус и Джеджула (фото из открытых источников)

Сначала, когда отношения Леус и Джеджулы только начинались, украинский шоумен был нежным и внимательным. Почти через шесть месяцев он сделал ей предложение руки и сердца.

На этом сказка закончилась. Уже через два месяца после свадьбы Джеджула начал поднимать на Леус руку. Первый случай унижения и избиения произошел в машине, после вечеринки. Юлия Леус решила узнать, с кем Андрей Джеджула так долго общался, но вопрос вызвал у шоумена агрессию.

"И тут мне сразу удар в лицо с правой руки, я так раз и в стекло головой, а тут сразу в другую сторону. Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым", — рассказала Леус со слезами на глазах.

По словам Юлии, Андрей когда-то подмешивал наркотические вещества ей в кофе.

"Он мне в кофе наркоту подкидывал и наблюдал, как я на беговой дорожке занимаюсь. Я чувствую – у меня сердце "вылетает", руки дрожат и с меня течет. А я вообще не потею никогда, а тут встала – и как из ведра течет, и я не понимаю, что происходит", – заявила Юлия.

Напомним, с трасти вокруг развода звезды "Пиратов" Джонни Деппа с актрисой Эмбер Херд не утихают уже несколько лет. Бывшая супруга Деппа обвинила его в домашнем насилии и потребовала моральный ущерб, но актер не собирается отступать и решительно настроен доказать свою невиновность. Об этом сообщает издание The Daily Mail. В суде продолжается изучение скандального дела знаменитостей и в ход пошли новые доказательства. Голливудский актер обнародовал запись телефонного разговора с экс-женой, сделанную в 2015 году, которая доказывает, что насилие применялось к нему, а не наоборот.

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