Бил во время беременности: жуткие признания супруги Джеджулы

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Ольга Чародий
Юлия Леус дала откровенное интервью, в котором не стала
скрывать подробности жизни со своим супругом, ведущим Андреем Джеджулой
Подробности скандальной истории Леус рассказала интервью Анне Олицкой на
программе "Без комплексов".
Юлия Леус и Джеджула (фото из открытых источников)
Сначала, когда отношения Леус и Джеджулы только начинались,
украинский шоумен был нежным и внимательным. Почти через шесть месяцев он
сделал ей предложение руки и сердца.
На этом сказка закончилась. Уже через два месяца после
свадьбы Джеджула начал поднимать на Леус руку. Первый случай унижения и
избиения произошел в машине, после вечеринки. Юлия Леус решила узнать, с кем
Андрей Джеджула так долго общался, но вопрос вызвал у шоумена агрессию.
По словам Юлии, Андрей когда-то подмешивал наркотические
вещества ей в кофе.
"Он мне в кофе наркоту подкидывал и наблюдал, как я на беговой
дорожке занимаюсь. Я чувствую – у меня сердце "вылетает", руки дрожат
и с меня течет. А я вообще не потею никогда, а тут встала – и как из ведра
течет, и я не понимаю, что происходит", – заявила Юлия.
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