Боб Дилан продал права на все свои 600 песен

Американский музыкант Боб Дилан продал весь свой каталог песен, который охватывает более 600 песен за 60 лет его творческой жизни, подписав знаковое соглашение с Universal Music Publishing Group. Об этом сообщает CNN.



Боб Дилан

О соглашение между Диланом и компанией стало известно сегодня, 7 декабря. Это серьезный шаг для певца и автора песен, который, согласно многочисленным сообщениям, контролировал большую часть своей интеллектуальной собственности. Финансовые условия сделки не разглашаются, но газета The New York Times утверждает, что сделка оценивается более чем в 300 млн долл.

"Представлять творчество одного из величайших композиторов всех времен, чье культурное значение невозможно переоценить, – это одновременно и привилегия, и ответственность", – заявил генеральный директор Universal Music Publishing Group Джоди Герсон.

У 79-летнего Дилана есть множество известных треков, среди которых "The Times They Are A-Changin", "Like A Rolling Stone" и "Mr. Tambourine Man". Ранее в этом году он выпустил свой первый трек за восемь лет под названием "Murder Most Foul" – 17-минутную песню об убийстве президента США Джона Кеннеди.

В 2008 году он получил специальную Пулитцеровскую премию за его глубокое влияние на популярную музыку и американскую культуру, отмеченное лирическими композициями необычайной поэтической силы. В 2016 году Дилан был удостоен Нобелевской премии по литературе за создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции.

Он продал более 125 миллионов пластинок и продолжает выступать по всему миру.

