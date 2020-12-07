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Главная Новости Звезды шоубизнес Боб Дилан продал права на все свои 600 песен
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Боб Дилан продал права на все свои 600 песен

Стоимость сделки между Бобом Диланом и Universal не разглашается

сегодня, 23:28
Автор:

Татьяна Веремеева

Американский музыкант Боб Дилан продал весь свой каталог песен, который охватывает более 600 песен за 60 лет его творческой жизни, подписав знаковое соглашение с Universal Music Publishing Group. Об этом сообщает CNN.

Боб Дилан продал права на все свои 600 песен

Боб Дилан

О соглашение между Диланом и компанией стало известно сегодня, 7 декабря. Это серьезный шаг для певца и автора песен, который, согласно многочисленным сообщениям, контролировал большую часть своей интеллектуальной собственности. Финансовые условия сделки не разглашаются, но газета The New York Times утверждает, что сделка оценивается более чем в 300 млн долл.

"Представлять творчество одного из величайших композиторов всех времен, чье культурное значение невозможно переоценить, – это одновременно и привилегия, и ответственность", – заявил генеральный директор Universal Music Publishing Group Джоди Герсон.

У 79-летнего Дилана есть множество известных треков, среди которых "The Times They Are A-Changin", "Like A Rolling Stone" и "Mr. Tambourine Man". Ранее в этом году он выпустил свой первый трек за восемь лет под названием "Murder Most Foul" – 17-минутную песню об убийстве президента США Джона Кеннеди.

В 2008 году он получил специальную Пулитцеровскую премию за его глубокое влияние на популярную музыку и американскую культуру, отмеченное лирическими композициями необычайной поэтической силы. В 2016 году Дилан был удостоен Нобелевской премии по литературе за создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции.

Он продал более 125 миллионов пластинок и продолжает выступать по всему миру.

Ранее "Комментарии" писали, что известного украинского музыканта Александра Деревянко, который пропал в Киеве 22 ноября, нашли мертвым в ночь на 5 декабря. По данным следствия, 65-летний музыкант был убит. 


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/12/07/media/bob-dylan-song-catalog/index.html
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