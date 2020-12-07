Боб Дилан продал права на все свои 600 песен

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Татьяна Веремеева
Американский музыкант Боб Дилан продал весь свой каталог
песен, который охватывает более 600 песен за 60 лет его творческой жизни, подписав
знаковое соглашение с Universal Music Publishing Group. Об этом сообщает CNN.
Боб Дилан
О соглашение между Диланом и компанией стало известно сегодня, 7 декабря. Это серьезный шаг для певца и автора песен, который, согласно многочисленным сообщениям, контролировал большую часть своей интеллектуальной собственности. Финансовые условия сделки не разглашаются, но газета The New York Times утверждает, что сделка оценивается более чем в 300 млн долл.
У 79-летнего Дилана есть множество известных треков, среди которых "The Times They Are A-Changin", "Like A Rolling Stone" и "Mr. Tambourine Man". Ранее в этом году он выпустил свой первый трек за восемь лет под названием "Murder Most Foul" – 17-минутную песню об убийстве президента США Джона Кеннеди.
В 2008 году он получил специальную Пулитцеровскую премию за его глубокое влияние на популярную музыку и американскую культуру, отмеченное лирическими композициями необычайной поэтической силы. В 2016 году Дилан был удостоен Нобелевской премии по литературе за создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции.
Он продал более 125 миллионов пластинок и продолжает выступать по всему миру.
Ранее "Комментарии" писали, что известного украинского музыканта Александра Деревянко, который пропал в Киеве 22 ноября, нашли мертвым в ночь на 5 декабря. По данным следствия, 65-летний музыкант был убит.
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