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Больше не Дзидзьо. Михаил Хома рассказал, почему отказался от популярного образа

С начала полномасштабного вторжения певец Михаил Хома отказался от популярного образа Дзидзьо и не участвует в развлекательных шоу. По его словам, в этом нет ничего удивительного, ведь его цели изменились

2 марта 2024, 21:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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Михаил Хома сообщил, что со времени полномасштабного вторжения он уже не выступает, как Дзидзьо. По его словам, в этом нет ничего удивительно, ведь он прошел трансформацию и вырос из этого шутливого образа. Певец подчеркнул, понял, что имеет ответственность перед детьми, последующими поколениями и государством.

Больше не Дзидзьо. Михаил Хома рассказал, почему отказался от популярного образа

Михаил Хома

"Это трансформация. Мы растем, и слава Богу",
– сказал Михаил Хома.

При этом он допускает, что без образа Дзидзьо, возможно, он стал скучным и неинтересным для молодого поколения. Однако, добавляет певец, он в этом образе уже выполнил свою задачу и пора двигаться дальше. К тому же, добавил он, его фанаты уже выросли.

"Если бы этого роста не было, мне было бы не интересно жить",
– отметил певец.

Известно, что во время войны Михаил Хома собирает деньги для Вооруженных Сил Украины. В частности, на благотворительных мероприятиях, организованных им и Юрием Горбуновым и Александром Пономаревым, удалось собрать 3 миллиона долларов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что украинский певец Михаил Хома, известный как DZIDZIO , рассказал, как относится к мобилизации артистов в Украине. По словам певца, украинская армия должна быть профессиональной и не может позволить "толкнуть людей куда-нибудь". По словам певца, он совместно с Александром Пономаревым собрали более 3 млн долларов на нужды военных благодаря своим выступлениям за рубежом и внутри страны. Вместе с тем певец подверг критике тех артистов, которые выезжают за границу в обход закона ради отдыха в дорогих отелях.

При этом Михаил Хома добавил, если получит повестку в армию, то пойдет воевать, потому что это обязанность каждого украинца.




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Источник: https://show.24tv.ua/mihaylo-homa-poyasniv-chomu-vidmovivsya-vid-obrazu-pisen-dzidzo_n2506454
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