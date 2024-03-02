Больше не Дзидзьо. Михаил Хома рассказал, почему отказался от популярного образа

Михаил Хома сообщил, что со времени полномасштабного вторжения он уже не выступает, как Дзидзьо. По его словам, в этом нет ничего удивительно, ведь он прошел трансформацию и вырос из этого шутливого образа. Певец подчеркнул, понял, что имеет ответственность перед детьми, последующими поколениями и государством.

Михаил Хома

"Это трансформация. Мы растем, и слава Богу",

– сказал Михаил Хома.

При этом он допускает, что без образа Дзидзьо, возможно, он стал скучным и неинтересным для молодого поколения. Однако, добавляет певец, он в этом образе уже выполнил свою задачу и пора двигаться дальше. К тому же, добавил он, его фанаты уже выросли.

"Если бы этого роста не было, мне было бы не интересно жить",

– отметил певец.

Известно, что во время войны Михаил Хома собирает деньги для Вооруженных Сил Украины. В частности, на благотворительных мероприятиях, организованных им и Юрием Горбуновым и Александром Пономаревым, удалось собрать 3 миллиона долларов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что украинский певец Михаил Хома, известный как DZIDZIO , рассказал, как относится к мобилизации артистов в Украине. По словам певца, украинская армия должна быть профессиональной и не может позволить "толкнуть людей куда-нибудь". По словам певца, он совместно с Александром Пономаревым собрали более 3 млн долларов на нужды военных благодаря своим выступлениям за рубежом и внутри страны. Вместе с тем певец подверг критике тех артистов, которые выезжают за границу в обход закона ради отдыха в дорогих отелях.

При этом Михаил Хома добавил, если получит повестку в армию, то пойдет воевать, потому что это обязанность каждого украинца.