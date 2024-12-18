Брэд Питт отказался от роли за миллионы долларов: причиной стала Анджелина Джоли

Брэд Питт категорически отказался сняться в фильме вместе с бывшей женой Анджелиной Джоли. Это произошло даже вопреки многомиллионному предложению от продюсера Дэнни Росснера. Инсайдеры заявляют, что актер не готов работать с человеком, который причинил ему столько боли, а саму идею называют "пиар-ходом".

Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото из открытых источников

По информации DailyMail, продюсер Росснер предлагал Питту и Джоли сыграть главные роли в своем фильме об истории любви в отеле "Мартинез" во время Второй мировой войны. Брэд должен был исполнить роль владельца гостиницы Эммануэля Мартинеса, а Анджелина — его любовницы Эммы Дигард.

Росснер обнародовал свои оптимистичные планы воссоединения дуэта и заявил, что собрал около 60 миллионов долларов от своих спонсоров, чтобы побудить их подписать контракт.

"Я думаю, сейчас Брэд Питт стоит от 20 до 25 миллионов долларов за фильм, а Анджелина Джоли — от 15 миллионов долларов. Мы готовы предложить на 50% более высокую ставку", — сказал Росснер.

Несмотря на привлекательные финансовые условия, Питт наотрез отказался.

"Все деньги мира не заставят Брэда больше никогда появляться в фильме с Анджелиной. Это безусловно вызвало бы интерес общественности, но это не то, о чем он даже мог бы подумать. Пока они являются ожесточенными врагами, поэтому Брэд ни в коем случае не опустится, чтобы получить любую сумму денег за то, чтобы поговорить с Энджи на экране", — сказал близкий к 60-летнему Питту инсайдер.

Бывшие супруги, развевшиеся в 2016 году после громкого скандала на борту частного самолета, до сих пор находятся в состоянии конфликта. Между ними продолжаются судебные споры, которые называют "Войной Роз", за их многомиллионное имение Шато Мираваль.

Сам фильм планировался как романтическая драма, которая собрала бы внимание зрителей благодаря напряженной истории любви и участию звездных актеров. Продюсер даже сравнил возможное воссоединение Питта и Джоли с прекращением конфликта между странами, отметив: "Если удается достичь мира между Израилем и Ливаном, то и они могли бы найти общий язык".

Другой источник сообщил, что предполагаемое предложение Росснера было "умным рекламным трюком", а не "чем-то, что заинтересует любую сторону".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Брэд Питт судится с российским олигархом.

Также "Комментарии" писали, что Анджелина Джоли распродает имущество из-за нехватки денег.