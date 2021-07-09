Бритни Спирс обнажилась перед камерой, в Сети не верят, что это она

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram селфи, сделанное в ванной. 39-летняя поп-звезда позировала обнаженной, повернувшись спиной к камере.

Бритни Спирс (фото из открытых источников)

Поклонники внимательно следят за новостями о Бритни Спирс после ее шокирующих признаний в суде, что ее накачивали литием и запрещали беременеть. После новой публикации певицы в Instagram подписчики предположили, что на снимке может быть вовсе не Бритни.

Во-первых, отсутствуют две ее татуировки, во-вторых — талия слишком уж тонкая. На это другие фанаты Спирс ответили, что татуировки она могла удалить. А фигуру — отредактировать в фотошопе.

Между тем появилась информация о том, что 39-летняя Бритни, которая уже давно не записывала новую музыку, готовится окончательно завершить свою музыкальную карьеру.

везда хочет официально уйти со сцены, а ее менеджер уже ищет другую работу. Соответствующее письмо к отцу исполнительницы, а также к судье, которая ведет ее дело об опеке, написал менеджер Бритни Ларри Рудольф, сообщает издание Variety.

Напомним, з

Ларри Рудольф сообщил, что решил уволиться, когда узнал о том, что певица уходит со сцены . Последние несколько лет менеджер не занимался делами певицы, потому что она находилась в длительном отпуске. Теперь он убежден, что Бритни его услуги больше не нужны. Рудольф отметил, что он не имеет отношения к истории с опекой над исполнительницей.

"Я всегда буду невероятно горд за то, чего мы достигли за 25 лет совместной работы. Я желаю Бритни счастья на свете и здоровья. Если я когда-нибудь снова понадоблюсь ей, то обязательно буду рядом с ней, как и всегда", — сообщил он в своем письме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!