Бритни Спирс решила навсегда покинуть шоу-бизнес: что об этом известно

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МЕНЮ
Лиля Воробьева
Певица, которая уже долгое время пытается изменить свою жизнь, избавившись от опеки отца, решила прекратить свою карьеру. Звезда хочет официально уйти со сцены, а ее менеджер уже ищет другую работу. Соответствующее письмо к отцу исполнительницы, а также к судье, которая ведет ее дело об опеке, написал менеджер Бритни Ларри Рудольф, сообщает издание Variety.
Бритни Спирс (фото с открытых источников)
Ларри Рудольф сообщил, что решил уволиться, когда узнал о том, что певица уходит со сцены. Последние несколько лет менеджер не занимался делами певицы, потому что она находилась в длительном отпуске. Теперь он убежден, что Бритни его услуги больше не нужны.
Рудольф отметил, что он не имеет отношения к истории с опекой над исполнительницей.
Ранее певица заявила в суде, что 13 лет была "рабыней" и хочет изменить свою жизнь. Популярная американская поп-певица Бритни Спирс обратилась в суд в Лос-Анджелесе с просьбой прекратить опекунство над ней, которое продолжается в течение 13 лет. Артистка выступила с эмоциональной речью, в которой, в частности, обвинила своего отца в том, что он жестко контролирует ее жизнь и руководит ее финансами. Она призналась, что все эти годы с ней обращались как с рабыней и даже не позволяли прекращать прием противозачаточных препаратов, чтобы певица не забеременела снова.
Напомним, что недавно издание "Комментарии" информировало о том, что Бритни Спирс снова проиграла в суде. Через неделю после громкого выступления певицы в суде, где Бритни просила освободить ее из-под опеки своего отца, Калифорнийский суд вынес решение. Журналисты получили соответствующие документы, в которых говорится о том, что судья не удовлетворил просьбу Бритни Спирс.
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