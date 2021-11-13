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Бритни Спирс освобождена от многолетней опеки своего отца – решение суда

13-летнее опекунство, ограничивавшее женщину, наконец кончилось

сегодня, 21:23
Автор:

Елена Бурдейная
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Агентство BBC сообщает, что судья объявил вердикт по делу опекунства над американской поп-дивой.

Бритни Спирс освобождена от многолетней опеки своего отца – решение суда

Бритни Спирс - фото с Twitter певицы

Опекунство, которое в 2008 году установил Джейми Спирс, отец певицы, наконец-то упразднено. 39-летняя Бритни Спирс, начиная с 12 ноября 2021 г., полностью свободна в своих действиях. Женщина опубликовала радостный пост в Twitter:

"Думаю, я буду плакать до конца дня!!!! Это самый лучший день!"

13 лет продолжались ограничения в вопросах финансов, карьеры, здоровья, встреч с детьми, замужестве и по другим личным проблемам. Теперь этого не будет, согласно решению Верховного суда округа Лос-Анджелес.

Остается один человек, который и дальше будет решать определенные вопросы для Бритни – это ее бухгалтер. Он будет выполнять обязанности временного опекуна и заниматься текущими финансовыми делами.

Борьбу Бритни Спирс за свободу поддержал ее адвокат Мэтью Розенгарт. Он сказал, что действия певицы привлекли внимание к несправедливости, которую совершают опекуны в отношении подопечных. Вскоре должен быть принят новый закон, который сделает невозможным подобные злоупотребления.

Издание "Комментарии" напоминает, что 13 лет назад Джейми Спирс и один из его адвокатов стали опекунами Бритни, так как тревожились, по их словам, ее психическим состоянием. Женщина тяжело переживала разлуку со своими двумя детьми, лечилась от наркозависимости, находилась в психиатрической клинике.

Условия попечительства держались в тайне, пока певица не выступила во время судебного разбирательства. Она рассказала об ограничениях, от которых страдала все эти годы: принудительные выступления/записи, прием лекарств (лития), от которых она себя плохо чувствовала, отказ в извлечении внутриматочной спирали, когда Спирс захотела забеременеть. Певица признает, что испытывает психологические проблемы, и она не отказывается от лечения. Однако женщина просила полностью снять опеку отца, который, по ее мнению, наслаждается ее страданиями.

После решения суда Бритни Спирс на улице поздравили несколько сотен ее фанатов. Обрадовалась за нее и Пэрис Хилтон, подруга и знаменитость.

Певица в ближайшее время планирует выйти замуж. Подробности о ее планах на будущее и свадебное платье издание "Комментарии" публиковало ранее.


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Источник: https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-59217825
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