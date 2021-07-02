Букмекеры определились с фаворитом на роль следующего Джеймса Бонда

Крупнейшие букмекеры, которые принимают ставки на то, кто может стать следующим исполнителем роли культового блокбастера Джеймсе Бондае, определились с фаворитом. Им, по их мнению, может стать звезда сериала "Бриджертон" Реге-Жан Пейдж.



Реге-Жан Пейдж (фото из открытых источников)

Как сообщает Daily Express, опрос букмекеров показало, что Пейджу удалось обойти даже Тома Харди, который долгое время сохранял лидерство рейтинга. Пирс Броснан, ранее исполнявший главного героя в четырех фильмах бондианы, ранее назвал хорошими кандидатами на эту роль Тома Харди и Идриса Эльбу.

Сам Пейдж еще в январе этого года, когда фанаты начали ему предсказывать роль Бонда, сказал, что он этим доволен. По словам актера, "если ты британец и делаешь что-то выдающееся", то люди всегда начинают "говорить слово на букву "Б". Пейдж отметил, что рад, что это касается и его. Звездой последних фильмов об агенте МИ-6 был Дэниел Крейг, но после предстоящего фильма "Не время умирать" он оставит эту роль. Кто сыграет Джеймса Бонда в следующей, 26-й картине бондианы, пока неизвестно.

а 78-м году жизни перестало биться сердце американского актера Фрэнка Макрея, который стал известным благодаря роли в киноленте об агенте 007 Джеймсе Бонде "Лицензия на убийство", а также "Рокки 2" и "Последний киногерой".

Печальной новостью поделилось издание Variety. В сообщении говорится, что Макрей умер от сердечного приступа в городе Санта-Моника (штат Калифорния, США). Это подтвердила его невестка.

Напомним, н

Известно, что Фрэнк Макрей в 60-х годах профессионально занимался футболом. Он играл защитником в клубе "Chicago Bears", в сезоне 1967 года появился в 6 играх НФЛ. В 1968 году дебютировал в криминальном сериале "Коломбо" в роли лейтенанта Робертсона. За свою жизнь Фрэнк Макрей снялся в более чем 40 кинолентах, самые известные из них: "Лицензия на убийство" (сыграл роль Шарки, близкого друга Бонда), "Рокки 2", "48 часов", "Тяжелые времена", "Райская аллея" и другие.

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