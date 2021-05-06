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Звезда "бондианы" скончался от сердечного приступа

Умер американский актер Фрэнк Макрей, который прославился благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде «Лицензия на убийство»

сегодня, 20:35
Автор:

Светлана Шкурупий

На 78-м году жизни перестало биться сердце американского актера Фрэнка Макрея, который стал известным благодаря роли в киноленте об агенте 007 Джеймсе Бонде "Лицензия на убийство", а также "Рокки 2" и "Последний киногерой".

Звезда "бондианы" скончался от сердечного приступа

Фрэнк Макрей (фото из открытых источников)

Печальной новостью поделилось издание Variety. В сообщении говорится, что Макрей умер от сердечного приступа в городе Санта-Моника (штат Калифорния, США). Это подтвердила его невестка.

Известно, что Фрэнк Макрей в 60-х годах профессионально занимался футболом. Он играл защитником в клубе "Chicago Bears", в сезоне 1967 года появился в 6 играх НФЛ.

В 1968 году дебютировал в криминальном сериале "Коломбо" в роли лейтенанта Робертсона. За свою жизнь Фрэнк Макрей снялся в более чем 40 кинолентах, самые известные из них: "Лицензия на убийство" (сыграл роль Шарки, близкого друга Бонда), "Рокки 2", "48 часов", "Тяжелые времена", "Райская аллея" и другие. 

Свои соболезнования родным выразил и официальный аккаунт Бондианы в Twitter: "Нам очень жаль слышать, что Фрэнк Макрей, сыгравший Шарки в "Лицензии на убийство", скончался. Наши мысли с его семьей и друзьями", — говорится в сообщении.

Напомним, что 24 апреля на 60-м году жизни перестало биться сердце модного дизайнера Альбера Эльбаза. Согласно информации Haaretz, мужчина скончался от коронавирусной инфекции в одной из больниц Парижа. До этого он несколько дней пробыл в искусственной коме. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на 73-м году жизни умер американский актер Уолтер Олкевич, который запомнился зрителям по роли преступника Жана Рено в драматическом сериале режиссера Дэвида Линча "Твин Пикс".


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Источник: https://variety.com/2021/film/news/frank-mcrae-dead-actor-last-action-hero-1234967488/
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