Букмекеры рассказали, какое место достанется Украине на Евровидении-2021

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Татьяна Веремеева
В голландском городе Роттердам
уже начался финал песенного конкурса Евровидение-2021. Пока исполнители по
очереди представляют свои песни, букмекеры во всю делают ставки.
Прогноз букмекеров на Евровидение-2021
Таблицу с прогнозами можно
найти на официальном сайте Евровидения.
Украинской группе Go_A с песней
"Шум" сейчас пророчат четвертое место. Букмекеры полагают, что наша страна
может стать победителем с десятипроцентной вероятностью.
Третье место вероятно
достанется мальтийской исполнительнице Destiny с песней "Je Me Casse". Второе –
представительнице Франции Barbara Pravi с композицией "Voilà".
Первое место букмекеры отдают
Италии, которую на Евровидении в нынешнем году представляет Måneskin с песней "Zitti
E Buoni".
Ранее "Комментарии" писали, что
год назад мероприятие пришлось отменить из-за пандемии в мире. Однако в 2021
организаторы хорошо потрудились, чтобы Евровидение-2021 прошло в обычном формате.
Во время концерта будут
соблюдать все меры безопасности. Концертный зал в Роттердаме заполнен на одну
пятую. Так посетить концерт смогли почти 3,5 тысячи зрителей. Билеты получили
только те люди, которые покупали их на Евровидение-2020.
Зрителям обязательно нужно
иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за
сутки. После концерта зрители обязаны пройти повторное тестирование в течение
пяти следующих дней после мероприятия.
Отметим, в финале Евровидения споют
26 участников. Среди них и представители "большой пятерки": Великобритании,
Германии, Италии, Испании и Франции, а также страны, принимающей в этом году
конкурс — Нидерланды.
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