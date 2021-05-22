Букмекеры рассказали, какое место достанется Украине на Евровидении-2021

В голландском городе Роттердам уже начался финал песенного конкурса Евровидение-2021. Пока исполнители по очереди представляют свои песни, букмекеры во всю делают ставки.



Прогноз букмекеров на Евровидение-2021

Таблицу с прогнозами можно найти на официальном сайте Евровидения.

Украинской группе Go_A с песней "Шум" сейчас пророчат четвертое место. Букмекеры полагают, что наша страна может стать победителем с десятипроцентной вероятностью.

Третье место вероятно достанется мальтийской исполнительнице Destiny с песней "Je Me Casse". Второе – представительнице Франции Barbara Pravi с композицией "Voilà".

Первое место букмекеры отдают Италии, которую на Евровидении в нынешнем году представляет Måneskin с песней "Zitti E Buoni".

Ранее "Комментарии" писали, что год назад мероприятие пришлось отменить из-за пандемии в мире. Однако в 2021 организаторы хорошо потрудились, чтобы Евровидение-2021 прошло в обычном формате.

Во время концерта будут соблюдать все меры безопасности. Концертный зал в Роттердаме заполнен на одну пятую. Так посетить концерт смогли почти 3,5 тысячи зрителей. Билеты получили только те люди, которые покупали их на Евровидение-2020.

Зрителям обязательно нужно иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за сутки. После концерта зрители обязаны пройти повторное тестирование в течение пяти следующих дней после мероприятия.

Отметим, в финале Евровидения споют 26 участников. Среди них и представители "большой пятерки": Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции, а также страны, принимающей в этом году конкурс — Нидерланды.

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