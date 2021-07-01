Бывшая жена Дзидзьо показала любимого мужчину

Бывшая супруга певца Михайла Хомы (Дзидзьо) Славия, развод которой сопровождался разборками и скандалами, заинтриговала фолловеров фотографией с загадочным парнем, который стоял рядом с певицей спиной к объективу. Данное фото она опубликовала в своем сториз в Instagram и подписала загадочным текстом:

SLAVIA. Фото: Instagram

"Родная душа", — и девушка поставила сердечко рядом возле подписи.

Однако вскоре тайна была раскрыта — на фотографии с Ярославой стоял ее брат, чемпион по карате. Певица назвала его гордостью семьи.

Также она написала, что они с младшим братом очень похожи. И не только внешне.

Напомним, недавно стало известно, что певица SLAVIA и украинский артист Михаил Хома, более известный поклонникам как Дзидзьо, решили развестись после 20 лет отношений. Супруга исполнителя призналась, что длительное время находилась в его тени, она поддерживала карьеру возлюбленного и занималась домом, но в один момент поняла, что теряет себя. SLAVIA рассказала, что рискнула начать сольную карьеру, несмотря на то, что ее муж был против. Судя по всему, на этом фоне у них и начали возникать разногласия. Певица также отметила, что пыталась спасти брак, потому что для нее на первом месте всегда были семейные ценности.

"Я сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба ...", — добавила Ярослава. Также артистка призналась, что решение о разводе к ним пришло не спонтанно, оно было обоюдным, хорошо обдуманным и осознанным. "Я сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба ...", — добавила Ярослава.



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