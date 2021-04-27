Супруга Дзидзьо прокомментировала информацию о разводе

Недавно стало известно, что певица SLAVIA и украинский артист Михаил Хома, более известный поклонникам как Дзидзьо, решили развестись после 20 лет отношений.

SLAVIA и Дзидзьо / instagram.com/slavia_official

Супруга исполнителя призналась, что длительное время находилась в его тени, она поддерживала карьеру возлюбленного и занималась домом, но в один момент поняла, что теряет себя. SLAVIA рассказала, что рискнула начать сольную карьеру, несмотря на то, что ее муж был против. Судя по всему, на этом фоне у них и начали возникать разногласия.

Певица также отметила, что пыталась спасти брак, потому что для нее на первом месте всегда были семейные ценности. "Я сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба ...", — добавила Ярослава.

Также артистка призналась, что решение о разводе к ним пришло не спонтанно, оно было обоюдным, хорошо обдуманным и осознанным. SLAVIA поблагодарила Дзидзьо за жизненный опыт и творческое вдохновение и отметила, что они все равно остаются близкими друг другу людьми.

Известно, что украинский артист вместе с женой был 20 лет, они познакомились еще в школе, а восемь лет назад официально создали семью. SLAVIA в одном из своих интервью отметила, что из-за напряженного графика Дзидзьо они так и не решились завести детей, хотя она этого хотела. Также певица говорила о том, что муж не поддерживает ее начинания в шоу-бизнесе и это сильно задевало ее чувства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что несколько дней назад 37-летний популярный исполнитель Дзидзьо признался, что уже 9 месяцев не живет со своей супругой Ярославой и они приняли решение подать на развод.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!