kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.09.2020

BTC/USD

10798.75

ETH/USD

367.94

LTC/USD

49.11

НБУ 15.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Бывшая жена Павла Прилучного резко обозвала его новую пассию
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывшая жена Павла Прилучного резко обозвала его новую пассию

Российская артистка и ведущая передачи "Честный развод" Агата Муцениеце переживает новое увлечение бывшего мужа

сегодня, 20:55
Автор:

Екатерина Белоброва

Известная российская телеведущая и актриса Агата Муцениеце грубо отозвалась о новой девушке своего бывшего мужа и завидного красавца Павла Прилучного, с которым у пары есть двое детей.  Свою оскорбительную реплику в адрес соперницы Муцениеце выразила в ходе интервью с Раисой Рязановой в передаче "Честный развод".

Бывшая жена Павла Прилучного резко обозвала его новую пассию

Артистка заявила, что сумела сохранить хорошие отношения с экс-супругом. "Я с детьми только хорошо общаюсь. Говорю: "Папа хороший, я хорошая, мы просто живем раздельно. Мы стали ругаться, поэтому так решили"", — рассказала Муцениеце.

 Рязанова, добавила, что дальше общение с детьми будет зависеть от "вновь приобретенной...". "...Особи женского пола", — договорила Муцениеце с огорчением на лице.

Отметим, что Прилучный и Муцениеце вступили  в брак в 2011 году и прожили вместе 9 лет, после чего Агата сделал публичное заявление о побоях и алкогольной зависимости мужа. Тогда ее признание, сделанное в слезах, вызвало широкий резонанс у общественности и в конечном итоге повлекло развод звездной пары. 

Актриса, сражаясь со своими переживаниями и болью, открыла передачу на YouTube-канале "Честный развод", где вместе с другими знаменитостями обсуждает их опыт развода с супругами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная комедийная актриса Екатерина Варнава показала нового бойфренда. 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!