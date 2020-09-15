Бывшая жена Павла Прилучного резко обозвала его новую пассию

Известная российская телеведущая и актриса Агата Муцениеце грубо отозвалась о новой девушке своего бывшего мужа и завидного красавца Павла Прилучного, с которым у пары есть двое детей. Свою оскорбительную реплику в адрес соперницы Муцениеце выразила в ходе интервью с Раисой Рязановой в передаче "Честный развод".

Артистка заявила, что сумела сохранить хорошие отношения с экс-супругом. "Я с детьми только хорошо общаюсь. Говорю: "Папа хороший, я хорошая, мы просто живем раздельно. Мы стали ругаться, поэтому так решили"", — рассказала Муцениеце.

Рязанова, добавила, что дальше общение с детьми будет зависеть от "вновь приобретенной...". "...Особи женского пола", — договорила Муцениеце с огорчением на лице.

Отметим, что Прилучный и Муцениеце вступили в брак в 2011 году и прожили вместе 9 лет, после чего Агата сделал публичное заявление о побоях и алкогольной зависимости мужа. Тогда ее признание, сделанное в слезах, вызвало широкий резонанс у общественности и в конечном итоге повлекло развод звездной пары.

Актриса, сражаясь со своими переживаниями и болью, открыла передачу на YouTube-канале "Честный развод", где вместе с другими знаменитостями обсуждает их опыт развода с супругами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная комедийная актриса Екатерина Варнава показала нового бойфренда.





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