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Церемонию «Grammy-2022» перенесли через COVID-19

Организаторы премии в своем заявлении подчеркнули, что здоровье и безопасность представителей музыкального сообщества и сотен зрителей для них в приоритете

сегодня, 18:05
Автор:

Ольга Чародий
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Из-за роста показателей заболеваемости COVID-19 в мире церемонию вручения премии "Grammy", которая должна была состояться в Лос-Анджелесе 31 января этого года, решили перенести на неопределенный срок. Об этом сообщает американский культурный еженедельник Variety.

Церемонию «Grammy-2022» перенесли через COVID-19

Grammy-2022 - фото из открытых источников

"После тщательного рассмотрения и анализа с участием официальных лиц города и штата, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества артистов и наших многочисленных партнеров Академия звукозаписи и CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения наград Grammy", — говорится в сообщении на веб-сайт премии.

Организаторы премии в своем заявлении подчеркнули, что здоровье и безопасность представителей музыкального сообщества и сотен зрителей для них в приоритете. Проведение ежегодной церемонии было запланировано с полным залом без ограничений.

Напомним, опубликованные результаты требуют дальнейшего исследования и не подтверждены экспертной оценкой. Коронавирусная инфекция во время беременности, похоже, не влияет на функцию мозга грудных детей, но сама пандемия может оказать влияние, свидетельствует исследование, опубликованное во вторник в JAMA Pediatrics.

Исследователи в Нью-Йорке наблюдали за 255 детьми, рожденными во время пандемии, в том числе за 114 младенцами, чьи матери болели COVID-19 во время беременности. Когда младенцам исполнилось шесть месяцев, исследователи не увидели "абсолютно никакого влияния материнской инфекции SARS-CoV-2" на развитие нервной системы, сказал доктор Дани Думитриу из Колумбийского университета и Нью-Йоркского государственного психиатрического института. о в общем, по сравнению с 62 младенцами, рожденными до пандемии, дети, рожденные во время коронавирусного кризиса, имели несколько более низкие баллы за задачи, требовавшие небольших движений мышц и личного взаимодействия.




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Источник: https://variety.com/2022/music/news/grammy-awards-postponed-2-1235142718/
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