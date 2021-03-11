Чапкис впервые вышел на улицу

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Ольга Чародий
После тяжелой болезни Григорий Чапкис впервые прогулялся
около дома вместе с сыном. Сын хореографа
Грег поддерживал отца за руку,
поскольку ему было трудно идти.
Григорий Чапкис - фото из открытых источников
Народный артист Украины Григорий Чапкис в декабре заболел
коронавирусом. Медики диагностировали у него пневмонию. Болезнь дала тяжёлые
осложнения, и 91-летний Чапкис попал в
реанимацию.
Узнав о болезни отца к нему
прилетел сын Грег из Соединенных Штатов Америки. Он всячески помогает
отцу оправится после болезни, а также делится подробностями состояния отца и
протекания болезни с его поклонниками. Сын хореографа опубликовал в социальной
сети видео, где он с отцом прогуливался
возле дома Чапкиса-старшего.
На данный момент состояние хореографа все еще сложное и требует постоянного медицинского контроля.
Напомним, украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" женился в четвертый раз. Его избранницей стала женщина по имени Мила, которой 38 лет, и она является ровесницей его внучки. Так, Григорий решил рассекретить, куда переехал с молодой супругой. Об этом он рассказал в своем интервью для программы "Жизнь известных людей", а также показал журналистам свои апартаменты на Нивках. В двухкомнатной квартире можно увидеть кухню с панорамным балконом, кабинет, зал и спальню. Но нашлось в доме хореографа специальное место и для его сценических костюмов. "У меня сотни костюмов, сотни. Я каждый день снимаюсь в "Танцях з зірками" — это мои костюмы каждый раз. Мне никто ничего не шил", — говорит знаменитость. Также есть у Григория Чапкиса собственная коллекция галстуков, которых на данный момент около 700-та.
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