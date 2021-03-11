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Главная Новости Звезды шоубизнес Чапкис впервые вышел на улицу
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Чапкис впервые вышел на улицу

На данный момент состояние хореографа все еще сложное и требует постоянного медицинского контроля

сегодня, 03:00
Автор:

Ольга Чародий

После тяжелой болезни Григорий Чапкис впервые прогулялся около дома вместе с сыном. Сын хореографа  Грег поддерживал  отца за руку, поскольку ему было трудно идти.

Чапкис впервые вышел на улицу

Григорий Чапкис - фото из открытых источников

Народный артист Украины Григорий Чапкис в декабре заболел коронавирусом. Медики диагностировали у него пневмонию. Болезнь дала тяжёлые осложнения, и 91-летний Чапкис  попал в реанимацию.

Узнав о болезни отца к нему  прилетел сын Грег из Соединенных Штатов Америки. Он всячески помогает отцу оправится после болезни, а также делится подробностями состояния отца и протекания болезни с его поклонниками. Сын хореографа опубликовал в социальной сети видео, где он с отцом  прогуливался возле дома Чапкиса-старшего.

На данный момент состояние хореографа все еще сложное и требует постоянного медицинского контроля.

Напомним, украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" женился в четвертый раз. Его избранницей стала женщина по имени Мила, которой 38 лет, и она является ровесницей его внучки. Так, Григорий решил рассекретить, куда переехал с молодой супругой. Об этом он рассказал в своем интервью для программы "Жизнь известных людей", а также показал журналистам свои апартаменты на Нивках.  В двухкомнатной квартире можно увидеть кухню с панорамным балконом, кабинет, зал и спальню. Но нашлось в доме хореографа специальное место и для его сценических костюмов. "У меня сотни костюмов, сотни. Я каждый день снимаюсь в "Танцях з зірками" — это мои костюмы каждый раз. Мне никто ничего не шил", — говорит знаменитость. Также есть у Григория Чапкиса собственная коллекция галстуков, которых на данный момент около 700-та. 





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Источник: https://t.me/Kulturnaya_Prachechnaya/2747
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