Что такое движение Blockout 2024: почему люди массово блокируют звезд в соцсетях

После мероприятия Met Gala, которое является одним из самых известных модных событий года, пользователи начали массово блокировать звезд в социальных сетях и призвали поддержать их движение с хештегами #letthemeatcake, #celebrityblocklist и #blockout2024. Почему активизировалось движение о блокировке звезд и какие знаменитости оказались в "черном списке".



Движение Blockout 2024 призывает блокировать звезды в соцсетях. Фото из открытых источников

Met Gala запомнилась роскошной Красной дорожкой, где звезды в изысканных и дорогих нарядах демонстрировали свою красоту. Также на модном мероприятии прошел сбор средств на поддержку искусства. Такая атмосфера мероприятия возмутила пользователей социальных сетей, которые стали указывать на оторванность некоторых звезд от мира, в частности, во время войны на Ближнем Востоке.

В то время как на церемонии вручения Оскар-2024 многие знаменитости выражали свои политические взгляды, одевая красную шпильку в поддержку Artists4Ceasefire (движение, выступающее против военных действий Израиля и ХАМАС в Секторе Газы), Met Gala применил другой подход, сосредоточив свой дискурс на экстравагантной демонстрации богатства, что спровоцировало негодование у многих поклонников звезд.

Огня в ситуацию добавила американская модель и инфлюэнсер Хейли Каллил, которая во время Met Gala опубликовала видео со словами "пусть едят пирожные". Эта фраза является историческим мифом французской королевы Марии Антуанетты, которая якобы так отреагировала, когда крестьяне жаловались на нехватку хлеба. Таким образом, королева воспринималась как оторванная от страдания голодающих крестьян. Слова Хейли Калил спровоцировали новый виток протестов с призывами к "цифровой гильотине" знаменитостей, проводя параллели с гильотиной Марии Антуанетты.

Доцент кафедры маркетинга Мичиганского университета Маркус Коллинз указывает, что и раньше были движения, критиковавшие звезд за молчание, однако Met Gala "несколько гиперболический момент, который привлек внимание многих людей" и усилил движение Blockout 2024 года.

"Они существовали, но на самом деле они не были на вершине социального духа времени. Но тогда у вас есть момент, как Met Gala, который на самом деле не был связан с конфликтом, но все части были в игре, когда нападения в Газе происходили в то самый день, это сопоставление просто заставило людей говорить и двигаться", – говорит Коллинз.

Кампания бойкота или блокировка звезд направлена на то, чтобы заставить этих публичных деятелей использовать свои платформы для призывов к прекращению огня и гуманитарной помощи.

"Надежда состоит в том, что это принесет больше видимости делу и изменит баланс в том, чтобы побудить политические силы, такие как правительство США, сделать что-то для смягчения насилия, которое происходит на Ближнем Востоке", — объясняет Маркус Коллинз цель блокирования звезд, однако добавляет, что не думает, что это может сработать.

В "черные списки" звезд Blockout 2024 попали Ким Кардашьян, Тейлор Свифт, Бейонсе, Зендая, Майли Сайрус, Селена Гомес, Хлои Кардашьян, Ариана Гранде, Ники Минаж, Трэвис Скотт, Канье Вест, Кэти Перри, Зак Эфрон, Джастин Тимберлейк и многие другие.

Кроме того, был создан сайт Blockout 2024, который следит за звездами и указывает на количество подписчиков, которые они потеряли. К примеру, Хлои Кардашьян потеряла 195 тыс. подписчиков, Селена Гомес – 164 тыс., Билли Айлиш – 137 тыс., Майли Сайрус – около 80 тыс.

Отметим, что министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАСу, объявило 11 мая, что примерно 35 тыс. человек погибли в Газе с тех пор, как ХАМАС начал атаку на Израиль 7 октября, когда были убиты более 1200 израильтян и граждан других стран. Также официальные лица ООН выразили обеспокоенность по поводу серьезной нехватки продовольствия на юге Газы из-за закрытия пограничных пунктов Рафах и Керем Шалом.

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