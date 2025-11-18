Цинизма нет предела: кум Лободы шокировал заявлением о ее планах в Украине

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич прокомментировал последние заявления своей кумы, певицы Светланы Лободы, о возможном возвращении концертной деятельности в Украину. Шоумен объяснил, при каких условиях это может произойти.

Недавно Лобода выступила в Кишиневе и, выходя на сцену, намекнула на потенциальные концерты на родине. Артистка не исключила, что в будущем ее шоу могут появиться и в Украине.

На слова певицы отреагировал ее кум и близкий друг Анатолий Анатолич. В комментарии программе "Утро в большом городе" он отметил, что не представляет концерт Лободы в большом концертном зале с русскоязычным репертуаром.

"А я думаю, что с русскоязычным репертуаром это невозможно. Это не ко времени. Я против этого. Но, если она решит перевести весь свой репертуар и сейчас скажет: 'Смотрите, я делаю полностью украиноязычную программу, все свои хиты перевожу на украинский', — я скажу: 'Класс, давай я'.

Анатолич добавил, что лично с Лободой эта тема не обсуждалась, но убеждена, что для возвращения в украинские концертные залы артистка должна адаптировать свою музыку на украинском языке.

Телеведущий также подчеркнул, что Лобода сохраняет проукраинскую позицию и не может считаться предательницей. По его словам, певица продолжает выступать на русском языке в странах, где ее песни хорошо понимают.

"У Лободы проукраинская позиция. Ее песни не звучат на украинском радио. Она не дает здесь концерты и не монетизирует здесь свою популярность. Она работает на рынки, где понимают русский, к сожалению. Это Казахстан, Узбекистан, страны Балтии. Там ее понимают, там ее любят. Она работает и живет там", — отметил .

