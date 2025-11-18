Цинізму немає меж: кум Лободи шокував заявою про її плани в Україні

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч прокоментував останні заяви своєї куми, співачки Світлани Лободи, щодо можливого повернення концертної діяльності в Україні. Шоумен пояснив, за яких умов це може статися.

Фото: з відкритих джерел

Нещодавно Лобода виступила в Кишиневі та, виходячи на сцену, натякнула на потенційні концерти на батьківщині. Артистка не виключила, що у майбутньому її шоу можуть з’явитися і в Україні.

На слова співачки відреагував її кум та близький друг Анатолій Анатоліч. У коментарі програмі "Ранок у великому місті" він зазначив, що не уявляє концерту Лободи у великому концертному залі з російськомовним репертуаром.

"А я думаю, що з російськомовним репертуаром це неможливо. Це не на часі. Я проти цього. Але, якщо вона вирішить перекласти весь свій репертуар та зараз скаже: 'Дивіться, я роблю повністю україномовну програму, всі свої хіти перекладаю українською', — я скажу: 'Клас, давай я підтримую'", — зазначив ведучий.

Анатоліч додав, що особисто з Лободою цю тему не обговорював, але переконаний, що для повернення в українські концертні зали артистка має адаптувати свою музику українською мовою.

Телеведучий також підкреслив, що Лобода зберігає проукраїнську позицію та не може вважатися зрадницею. За його словами, співачка продовжує виступати російською мовою у країнах, де її пісні добре розуміють.

"У Лободи проукраїнська позиція. Її пісні не звучать на українському радіо. Вона не дає тут концерти і не монетизує тут свою популярність. Вона працює на ринки, де розуміють російську, на жаль. Це Казахстан, Узбекистан, країни Балтії. Там її розуміють, там її люблять. Вона працює й живе там", — зазначив шоумен.

