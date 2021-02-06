Деми Мур ответила на слухи о пластической операции

Деми Мур попала в эпицентр обсуждения хейтеров после своего участия в показе Fendi. На нем лицо актрисы было неузнаваемым, особенно бросались в глаза скулы Мур. Критики тут же обвинили ее в использовании филлеров и злоупотреблении пластической хирургией. Более лояльные списывали внешний вид артистки на неудачный макияж или застывшую на губах "уточку"

Деми Мур (фото из открытых источников)

Сама актриса впервые прокомментировала ситуацию в программе Наоми Кэмпбелл "Без фильтров", где она пояснила свой внешний вид "особенным настроением"

По словам Деми Мур, участие в данном показе-ее давняя мечта. Именно по этой причине ее лицо выглядело "по-особенному магическим". При этом Мур не опровергла слухов о пластике, однако и не подтвердила их.

Напомним, модный показ состоялся в Париже 27 января. Деми Мур открывала показ итальянского бренда под названием "Fendi". Она вышла на подиум в черном атласном костюме, который был сделан из расклешенных брюк и топа с открытыми плечами и глубоким декольте. Фанаты звезды обратили внимание на изменения её внешности. В соцсетях они высказали мнение о возможных пластических операциях Деми Мур. "К сожалению, она перекроила лицо. Что стало с лицом Деми. Для чего ей такие скулы", — реплики фанатов актрисы.

Деми Мур обрела мировую популярность с наступлением 1990-х годов. Она стала известна благодаря роля в фильмах "Приведение", "Непристойное предложение", "Несколько хороших парней", "Разоблачение", "Стриптиз" и многим другим. В 1997 году Мур получила номинацию на премию Золотой Глобус за роль в картине "Если бы стены могли говорить".

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