58-летняя Деми Мур шокировала фанатов изменением внешности

Знаменитая американская актриса и манекенщица Деми Мур шокировала своих фанатов сменой внешности. Она приняла участие в показе мод и заставила поклонников обсуждать смену своего образа. Фото с показа мод Деми Мур опубликовала на своей странице в Instagram.

Деми Мур. Фото: Instagram

Модный показ состоялся в Париже 27 января. Деми Мур открывала показ итальянского бренда под названием "Fendi".

Она вышла на подиум в черном атласном костюме, который был сделан из расклешенных брюк и топа с открытыми плечами и глубоким декольте.

Фанаты звезды обратили внимание на изменения её внешности. В соцсетях они высказали мнение о возможных пластических операциях Деми Мур.

"К сожалению, она перекроила лицо. Что стало с лицом Деми. Для чего ей такие скулы", — реплики фанатов актрисы.

Деми Мур обрела мировую популярность с наступлением 1990-х годов. Она стала известна благодаря роля в фильмах "Приведение", "Непристойное предложение", "Несколько хороших парней", "Разоблачение", "Стриптиз" и многим другим.

В 1997 году Мур получила номинацию на премию Золотой Глобус за роль в картине "Если бы стены могли говорить".

Также с 1987 по 2000 год была замужем за известным голливудским актером Брюсом Уиллисом, от которого родила трех дочерей.

Деми Мур продолжается сниматься в кинопроектах, последняя картина с её участием вышла в 2019 году и называлась "Корпоративные животные".

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