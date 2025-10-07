Деми Мур в 62 года удивила новым имиджем: этого не было во времена "Стриптиза"

Актриса фильма "Стриптиз" вспомнила эротическую комедию 1996 года, опубликовав в Instagram фотографию из своего нового короткометражного фильма Gucci "Тигр".

Деми Мур возвращает свою культовую челку «впервые со времен стриптиза»

Звездный стилист Димитрис Джаннетос сказал, что он и команда Gucci "знали, что это правильный образ для фильма!". Деми Мур хорошо идет челка.

62-летняя актриса, обладательница премии "Золотой глобус", недавно впервые с конца 90-х вернулась в один из своих самых культовых образов, когда она сыграла бывшую ассистентку ФБР Эрин Грант в фильме "Стриптиз", передает издание People.

"Челка – время от времени. Спасибо gucci за то, что позволили мне вернуть челку впервые со времен стриптиза!" — подписала Мур сообщение в Instagram с двумя фотографиями в понедельник, 6 октября.

В подписи к фотографии она призналась в своей роли Барбары Гуччи в короткометражном фильме модного дома Тигр от 23 сентября, режиссерами которого выступили Галина Рейн и Спайк Джонз.

Для первого фото Мур поделилась фотографией, на которой она одета в классическую белую футболку свободного кроя и джинсы.

Актриса фильма "Субстанция", чьи фирменные черные, как смола, шелковистые и гладкие волосы обычно разделены посередине, показала волнистую укладку с начесанной челкой от Димитриса Джаннетоса.

На следующем фото она поделилась фотографией крупным планом, на которой она имеет почти идентичный образ из "Стриптиза".

"Моя девочка", – прокомментировала ее коллега по фильму "Тигр" Кеки Палмер, добавив эмодзи в форме сердца.

