Анджеліна Джолі кардинально змінилася для нової ролі: її важко впізнати (ФОТО)

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі знову дивує фанатів. Акторка, відома за ролями у "Перерваному житті" та "Малефісенті", з’явилася на знімальному майданчику у новому образі.

Анджеліна Джолі. Фото з відкритих джерел

50-річна Анджеліна Джолі працює над фільмом "Тривожні люди". Це екранізація роману Фредріка Бакмана, що став міжнародним бестселером. Сюжет стрічки розгортається довкола групи незнайомців, які опиняються заручниками під час невдалого пограбування банку.

Фотографи зняли Джолі у момент зйомок фільму. Акторку зафіксували на фотографіях у незвичному для Джолі світлому бобі. Саме ця зачіска стала ключовою деталлю перевтілення акторки для ролі. Хоча це лише перука для фільму, зміна іміджу Джолі вразила фанатів, адже акторку було складно впізнати.

Попри щільний графік, Анджеліна Джолі залишається відданою матір’ю. На знімальному майданчику її супроводжував 24-річний син Меддокс. Також Джолі знайшла час поспілкуватися по відеозв’язку з 20-річною донькою Захарою. Саме цей момент вдалося зафіксувати на камери.

