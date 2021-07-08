Деми Роуз взбудоражила Instagram голыми фото с пикантного ракурса

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Ольга Чародий
Известная британская супермодель Деми Роуз взбудоражила
воображение поклонников откровенными снимками с испанского острова Ибица.
Пышногрудая красавица предстала перед камерой полностью обнаженной.
Деми Роуз (фото из открытых источников)
Так, Деми Роуз порадовала свою почти семнадцатимиллионную армию подписчиков в Instagram свежими сексуальными фото.
Звезда позировала лежа на каримате. У нее была пуля для
фитнеса и гиря. Она пикантно изгибалась на камеру, при этом одежды на Роуз не
было вовсе. Британская Кардашян сфотографировалась только в кроссовках розового
цвета от Chanel.
Напомним, украинская секс-бомба, певица и модель Даша Астафьева порадовала своих поклонников свежими соблазнительными фото, на которых появилась в эротическом белье. Так, Даша Астафьева показала на странице в своем Instagram новую смелую фотосессию. Красавица позировала на камеру в черном кружевном бюстгальтере, а сверху она накинула на одно плечо пиджак. Кроме того, звезда сделала аккуратную прическу, собрав волосы, и насыщенный макияж. "Отопительный сезон внутри закончен. Об этом свидетельствуют факты из разряда "никаких больше вечеринок" и "я рисую старые картины", — подписала снимки Астафьева. Фолловеры оценили фотографии украинской секс-бомбы и засыпали Дашу комплиментами.Кроме того, Даша Астафьева снялась в новом клипе Насти Каменских, продемонстрировав соблазнительные формы в облегающем платье. Настя Каменских пригласила для съемок в видеоклипе несколько звезд украинского шоу-бизнеса. Кроме Даши Астафьевой, в клипе снялись Леся Никитюк, Аня Андрийчук-Завгородняя и Таня Парфильева.
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