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Главная Новости Звезды шоубизнес Деми Роуз взбудоражила Instagram голыми фото с пикантного ракурса
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Деми Роуз взбудоражила Instagram голыми фото с пикантного ракурса

Звезда позировала лежа на каримате

сегодня, 00:48
Автор:

Ольга Чародий

Известная британская супермодель Деми Роуз взбудоражила воображение поклонников откровенными снимками с испанского острова Ибица. Пышногрудая красавица предстала перед камерой полностью обнаженной.

Деми Роуз взбудоражила Instagram голыми фото с пикантного ракурса

Деми Роуз (фото из открытых источников)

Так, Деми Роуз порадовала свою почти семнадцатимиллионную армию подписчиков в Instagram свежими сексуальными фото.

Деми Роуз взбудоражила Instagram голыми фото с пикантного ракурса - фото 2

Звезда позировала лежа на каримате. У нее была пуля для фитнеса и гиря. Она пикантно изгибалась на камеру, при этом одежды на Роуз не было вовсе. Британская Кардашян сфотографировалась только в кроссовках розового цвета от Chanel.

"Проверьте мой вебсайт в моей биографии в разделе "эксклюзивный контент", — заинтриговала своих фанатов модель.

Деми Роуз взбудоражила Instagram голыми фото с пикантного ракурса - фото 3


Напомним, украинская секс-бомба, певица и модель Даша Астафьева порадовала своих поклонников свежими соблазнительными фото, на которых появилась в эротическом белье. Так, Даша Астафьева показала на странице в своем Instagram новую смелую фотосессию. Красавица позировала на камеру в черном кружевном бюстгальтере, а сверху она накинула на одно плечо пиджак. Кроме того, звезда сделала аккуратную прическу, собрав волосы, и насыщенный макияж. "Отопительный сезон внутри закончен. Об этом свидетельствуют факты из разряда "никаких больше вечеринок" и "я рисую старые картины", — подписала снимки Астафьева. Фолловеры оценили фотографии украинской секс-бомбы и засыпали Дашу комплиментами.

Кроме того, Даша Астафьева снялась в новом клипе Насти Каменских, продемонстрировав соблазнительные формы в облегающем платье.  Настя Каменских пригласила для съемок в видеоклипе несколько звезд украинского шоу-бизнеса. Кроме Даши Астафьевой, в клипе снялись Леся Никитюк, Аня Андрийчук-Завгородняя и Таня Парфильева.  


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