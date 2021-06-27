Интимная фотосессия Даши Астафьевой в кружевном белье взбудоражила Сеть

Украинская секс-бомба, певица и модель Даша Астафьева порадовала своих поклонников свежими соблазнительными фото, на которых появилась в эротическом белье.

Даша Астафьева (фото из открытых источников)

Так, Даша Астафьева показала на странице в своем Instagram новую смелую фотосессию. Красавица позировала на камеру в черном кружевном бюстгальтере, а сверху она накинула на одно плечо пиджак. Кроме того, звезда сделала аккуратную прическу, собрав волосы, и насыщенный макияж.





"Отопительный сезон внутри закончен. Об этом свидетельствуют факты из разряда" никаких больше вечеринок "и" я рисую старые картины", — подписала снимки Астафьева.

Фолловеры оценили фотографии украинской секс-бомбы и засыпали Дашу комплиментами.





Как мы сообщали ранее, Даша Астафьева снялась в новом клипе Насти Каменских, продемонстрировав соблазнительные формы в облегающем платье. Настя Каменских пригласила для съемок в видеоклипе несколько звезд украинского шоу-бизнеса. Кроме Даши Астафьевой в клипе снялись Леся Никитюк, Аня Андрийчук-Завгородняя и Таня Парфильева. "Настюша. Ты — символ этой нашей весны. Пусть она будет такой же яркой и шкодной как ты в этом видео, и такой же длинной как ноги Никитюк, нежной как Таня Парфильева и аппетитной как попа Ани Завгородней", — подписала пост демонстрацией видеоролика Даша Астафьева.



Напомним, Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм порадовала зрителей пикантными фотографиями без нижнего белья. 35-летняя украинка на фото в красном халате, который едва прикрывает талию.

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