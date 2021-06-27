logo
Русский Українська

BTC/USD

33309.98

ETH/USD

1850.98

LTC/USD

127.81

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Интимная фотосессия Даши Астафьевой в кружевном белье взбудоражила Сеть
commentss НОВОСТИ Все новости

Интимная фотосессия Даши Астафьевой в кружевном белье взбудоражила Сеть

Фолловеры оценили фотографии украинской секс-бомбы и засыпали Дашу комплиментами

сегодня, 15:27
Автор:

Ольга Чародий

Украинская секс-бомба, певица и модель Даша Астафьева порадовала своих поклонников свежими соблазнительными фото, на которых появилась в эротическом белье.

Интимная фотосессия Даши Астафьевой в кружевном белье взбудоражила Сеть

Даша Астафьева (фото из открытых источников)

Так, Даша Астафьева показала на странице в своем Instagram новую смелую фотосессию. Красавица позировала на камеру в черном кружевном бюстгальтере, а сверху она накинула на одно плечо пиджак. Кроме того, звезда сделала аккуратную прическу, собрав волосы, и насыщенный макияж.

Интимная фотосессия Даши Астафьевой в кружевном белье взбудоражила Сеть - фото 2

"Отопительный сезон внутри закончен. Об этом свидетельствуют факты из разряда" никаких больше вечеринок "и" я рисую старые картины", — подписала снимки Астафьева.

Фолловеры оценили фотографии украинской секс-бомбы и засыпали Дашу комплиментами.

Интимная фотосессия Даши Астафьевой в кружевном белье взбудоражила Сеть - фото 3

Как мы сообщали ранее, Даша Астафьева снялась в новом клипе Насти Каменских, продемонстрировав соблазнительные формы в облегающем платье. Настя Каменских пригласила для съемок в видеоклипе несколько звезд украинского шоу-бизнеса. Кроме Даши  Астафьевой в клипе снялись  Леся Никитюк, Аня Андрийчук-Завгородняя и Таня Парфильева.  "Настюша. Ты — символ этой нашей весны. Пусть она будет такой же яркой и шкодной как ты в этом видео, и такой же длинной как ноги Никитюк, нежной как Таня Парфильева и аппетитной как попа Ани Завгородней", — подписала пост демонстрацией видеоролика Даша  Астафьева.

Напомним, Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм порадовала зрителей пикантными фотографиями без нижнего белья. 35-летняя украинка на фото в красном халате, который едва прикрывает талию. Также Астафьева хвастается красивым бельем телесного цвета, причем видно, что нижняя часть комплекта отсутствует.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CQfxgu5BaVJ/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ