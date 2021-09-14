Дерзкая дочь Мадонны показала волосатые подмышки всему миру

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Хмільовська Інна
Дочь Мадонны прибыла в столичный музей искусств в Нью-Йорке в понедельник в потрясающем виде. Модель Леон, в роскошном платье цвета фуксии показала свою идентичность миру моды. Фотографии публикует портал ЭТ.
Модель Леон Лурдес, фото с открытых источников
Она попала в сентябрьский выпуск Vogue рядом с Беллой Хадид, драгоценными Ли, Кая Гербер, Анока Яй, Ариэль Николсон, Шерри Ши и Юми, на обложку модного журнала под названием "Генерация Америки: модели, которые изменяют отрасль".
В понедельник, 24-летняя модель, в платье Fuschia с тысячами металлических вышитых украшений, серебряными каблуков, и с ее длинными черными волосами, которые уже выросли ниже пятой точки, показала всю красоту.
24-летняя знаменитость впервые посетила ежегодное мероприятие Института костюма музея Метрополитен. Папарацци сфотографировали ее в ярко-розовом платье длины макси от модного дома Moschino, верх которого выполнен в виде лифа. Костюм оформлен перекрестным поясом, обнажая живот Лурдес, и блестящими камнями. В руках девушка держит сумку в тон наряда.
На одном из размещенных в сети кадров манекенщица подняла руку вверх, демонстрируя фотографам небритые подмышки. Кроме того, модель также продемонстрировала присутствующим пирсинг на языке.
По словам дочери знаменитости, каждый использует свое тело, чтобы определить пространство вокруг — чтобы изменить его. В этом году бал был посвящен разведке сарторильной идентичности нации и глубокому погружению в американскую изобретательность. Согласно пресс-релизу, выставка сделана с целью выделить "все с роскошной простоты гламура".
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