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Дерзкая дочь Мадонны показала волосатые подмышки всему миру

Дочь Мадонны, модель Леон Лурдес, показала небритые подмышки на камеру на балу Met Gala в Нью-Йорке

сегодня, 17:10
Автор:

Хмільовська Інна

Дочь Мадонны прибыла в столичный музей искусств в Нью-Йорке в понедельник в потрясающем виде. Модель Леон, в роскошном платье цвета фуксии показала свою идентичность миру моды. Фотографии публикует портал ЭТ.

Дерзкая дочь Мадонны показала волосатые подмышки всему миру

Модель Леон Лурдес, фото с открытых источников

Она попала в сентябрьский выпуск Vogue рядом с Беллой Хадид, драгоценными Ли, Кая Гербер, Анока Яй, Ариэль Николсон, Шерри Ши и Юми, на обложку модного журнала под названием "Генерация Америки: модели, которые изменяют отрасль". В понедельник, 24-летняя модель, в платье Fuschia с тысячами металлических вышитых украшений, серебряными каблуков, и с ее длинными черными волосами, которые уже выросли ниже пятой точки, показала всю красоту.
24-летняя знаменитость впервые посетила ежегодное мероприятие Института костюма музея Метрополитен. Папарацци сфотографировали ее в ярко-розовом платье длины макси от модного дома Moschino, верх которого выполнен в виде лифа. Костюм оформлен перекрестным поясом, обнажая живот Лурдес, и блестящими камнями. В руках девушка держит сумку в тон наряда.

На одном из размещенных в сети кадров манекенщица подняла руку вверх, демонстрируя фотографам небритые подмышки. Кроме того, модель также продемонстрировала присутствующим пирсинг на языке.

Дерзкая дочь Мадонны показала волосатые подмышки всему миру - фото 2

"Люди думают, что я талантливая богатая ребенок, у которой все было на блюдечке", — сказала она, добавив, что фактически оплатила собственное обучение в колледже и выступает за отмену за пределами Голливуда в окрестностях Художественного Bushwick в Бруклине.

По словам дочери знаменитости, каждый использует свое тело, чтобы определить пространство вокруг — чтобы изменить его. В этом году бал был посвящен разведке сарторильной идентичности нации и глубокому погружению в американскую изобретательность. Согласно пресс-релизу, выставка сделана с целью выделить "все с роскошной простоты гламура".



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Источник: https://www.etonline.com/madonnas-daughter-lourdes-leon-makes-her-met-gala-debut-171972
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