Внезапно в возрасте 55 лет скончался украинский рок-музыкант, лидер и соучредитель группы Green Grey Андрей Яценко. Об этом сообщил певец Александр Стеганов.

«Diezel» из группы Green Grey внезапно умер: что известно

О причинах смерти пока не сообщается.

Известно, что Андрей Яценко в составе батальона ВСУ защищал небо от обстрелов российских окупантов. Артисту 25 декабря исполнилось бы 56 лет.

Андрей Яценко родился в 1969 году в Киеве. Рок-группа Green Grey была основана весной 1993 года.

15 апреля 2022 года Яценко сообщил, что подписал контракт с одним из украинских батальонов.

В 2023 году Андрей дал интервью NV Life, в котором рассказывал о своей службе, возобновлении концертной деятельности группы, которой уже более 30 лет.

Вторжение России расставило все на свои места — группа отказалась исполнять песни на русском языке, переводит старый репертуар на украинский и английский.

"Первые полтора года после полномасштабного вторжения мы не знали даже, уместно ли существование группы Green Grey, потому что мы пели на русском языке и потому считали, что неуместно во время войны, которую Россия ведет против Украины, петь на русском языке. Честно говоря, мы не думали, что сможем перевести наши тексты на украинский. Мало в это верилось.

Первой мы перевели песню Эмигрант. И почувствовали, что в принципе мы можем изменить язык группы. В некоторых моментах песни звучат на украинском лучше, чем на русском. Сейчас мы уже собрали песни на концертную программу и даже не на одну", – рассказывал тогда Андрей Яценко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в начале октября умер бизнесмен и соучредитель телеканала "1 1" Борис Фуксман – о его смерти сообщил продюсер Александр Роднянский.