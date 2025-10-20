Раптово у віці 55 років помер український рок-музикант, лідер та співзасновник гурту "Green Grey" Андрій Яценко. Про це повідомив співак Олександр Стьоганов.

«Diezel» з гурту Green Grey раптово помер: що відомо

Про причини смерті наразі не повідомляється.

Відомо, що Андрій Яценко у складі батальйону ЗСУ захищав небо від обстрілів російських окупантів. Артисту 25 грудня виповнилося б 56 років.

Андрій Яценко народився 1969 року в Києві. Рок-гурт Green Grey було засновано навесні 1993 року.

15 квітня 2022 року Яценко повідомив, що підписав контракт з одним з українських батальйонів.

У 2023 році Андрій дав інтерв’ю NV Life, в якому розповідав про свою службу, відновлення концертної діяльності гурту, якому вже понад 30 років.

Вторгнення Росії розставило все на свої місця — гурт відмовився виконувати пісні російською мовою, перекладає старий репертуар українською та англійською.

"Перші півтора року після повномасштабного вторгнення ми не знали навіть, чи доречне існування гурту Green Grey, тому що ми співали російською мовою і тому вважали, що недоречно під час війни, яку Росія веде проти України, співати російською мовою. Чесно кажучи, ми не думали, що зможемо перекласти наші тексти українською. Мало в це вірилося.

Першою ми переклали пісню Емігрант. І відчули, що в принципі ми можемо змінити мову гурту. У деяких моментах пісні звучать українською краще, ніж російською. Зараз ми вже зібрали пісень на концертну програму і навіть не на одну", – розповідав тоді Андрій Яценко.

