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Дмитрий Монатик готовится завтра вести сыновей в первый класс

Сыновья Монатика готовятся завтра идти в первый класс

сегодня, 15:50
Автор:

Кравцев Сергей

Супруга Дмитрия Монатика Ирина в сети поделилась фото с сыновьями, которым завтра предстоит сделать новый этап в жизни, ведь они идут в первый класс. В своем Facebook девушка выложила фото с Платоном и Даниилом, сделанное в зеркале лифта. На снимке дружное семейство улыбается, а младший сын держит в руках мягкую игрушку динозавра. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет издание "Новое время". 

Дмитрий Монатик готовится завтра вести сыновей в первый класс

Дмитрий Монатик Фото: muz-tv.ru

Супруга Дмитрия Монатика отметила, что пока глава семейства занят тем, что радует мир своей великолепной музыкой его сыновья готовятся осуществить новый шаг в жизни, ведь перед ними открывается много невиданного ранее. Уже завтра у сыновей Дмитрия Монатика должна состояться первая в их жизни линейка.

"Всем чудесного завершения лета и начала нового учебного года", — написала Ирина Монатик.

После такого поста поклонники Дмитрия Монатика были в восторге, поблагодарив за подаренное радостное настроение. 

Ранее семейство Монатиков сообщило о первом выпускном в жизни своих детишек, ведь сыновья в 2021 году выпустились со старшей группы при частной школе Britannica School.

Отметим, 2021 год стал весьма успешным для Дмитрия Монатика. План концертов и проектов с участием артиста прописано на год вперед. К тому же популярному исполнителю было присвоено звание заслуженного артиста Украины. Высокую награду ему вручил лично президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинский музыкант Дмитрий Монатик заявил, что прощается с вокальным проектом "Голос країни".


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Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158267043317314&set=a.10151104621787314&type=3
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