Дмитрий Монатик готовится завтра вести сыновей в первый класс

Супруга Дмитрия Монатика Ирина в сети поделилась фото с сыновьями, которым завтра предстоит сделать новый этап в жизни, ведь они идут в первый класс. В своем Facebook девушка выложила фото с Платоном и Даниилом, сделанное в зеркале лифта. На снимке дружное семейство улыбается, а младший сын держит в руках мягкую игрушку динозавра. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет издание "Новое время".

Дмитрий Монатик Фото: muz-tv.ru

Супруга Дмитрия Монатика отметила, что пока глава семейства занят тем, что радует мир своей великолепной музыкой его сыновья готовятся осуществить новый шаг в жизни, ведь перед ними открывается много невиданного ранее. Уже завтра у сыновей Дмитрия Монатика должна состояться первая в их жизни линейка.

"Всем чудесного завершения лета и начала нового учебного года", — написала Ирина Монатик.

После такого поста поклонники Дмитрия Монатика были в восторге, поблагодарив за подаренное радостное настроение.

Ранее семейство Монатиков сообщило о первом выпускном в жизни своих детишек, ведь сыновья в 2021 году выпустились со старшей группы при частной школе Britannica School.

Отметим, 2021 год стал весьма успешным для Дмитрия Монатика. План концертов и проектов с участием артиста прописано на год вперед. К тому же популярному исполнителю было присвоено звание заслуженного артиста Украины. Высокую награду ему вручил лично президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости.

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