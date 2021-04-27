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Монатик намекнул на выход из популярного шоу

Украинский музыкант Дмитрий Монатик заявил, что прощается с вокальным проектом Голос країни

27 апреля 2021, 23:15
Автор:

Ольга Чародий

Известный исполнитель Дмитрий Монатик, один из тренеров 11 сезона шоу "Голос країни", в Instagram поздравил создателей проекта, победителей конкурса и своих коллег-судей.

Монатик намекнул на выход из популярного шоу

Монатик (фото из открытых источников)

Монатик, который был тренером на проекте несколько сезонов, намекнул, что уходит из популярного шоу.

"Поздравляю вас, победители 11 сезона шоу. Благодарю всех людей, создающих и работающих на проекте „Голос країни“ — Владимира Заваднюка и тренеров Тину Кароль, Олега Винника, Надю Дорофееву, за такой необычный сезон, сопровождаемый здоровой конкуренцией и взаимоуважением. До свидания, Голос!", — написал Монатик.

Напомним, популярный певец из Беларуси и кумир молодежи Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов — ред.) признался в хранении и употреблении наркотических средств. Пару месяцев назад у артиста изъяли крупную партию гашиша. Сообщается, что дело 22-летнего белорусского исполнителя передано в суд, а самого Тиму Белорусских отпустили под залог. Сейчас певец находится под домашним арестом. Согласно данным источника, ему грозит лишение свободы сроком на пять лет.  По данным белорусской прокуратуры, певец имел сообщника. Молодые люди приобретали наркотические средства на "черном" рынке, а в день задержания употребляли гашиш в одном из игровых клубов Минска. Во время обыска у парней обнаружили амфетамин массой 0,0375 грамма. Товарищ исполнителя сейчас находится в СИЗО, ему грозит аналогичный тюремный срок.

Наркотики у Тимы Белорусских обнаружили еще в начале января. Через несколько дней правоохранительные органы произвели арест, хотя Белорусских очень скоро был выпущен под залог.



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Источник: https://www.instagram.com/monatik_official/?utm_source=ig_embed
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