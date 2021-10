Дочь принцессы Беатрис официально стала 11-й в очереди на британский престол

Дочь британской принцессы Беатрис, Сиенна Элизабет, официально стала 11-й в очереди на королевский престол. Она — следующая после матери. Об этом сообщает американское издание People.

Дочь принцессы Беатрис - фото из открытых источников





Правнучка королевы родилась 18 сентября и отныне официально добавлена ​​к линии наследников на престол на сайте королевской семьи. Ее имя записано, как "Мисс Сиенна Мапелло Моцци".Теперь на ступеньку ниже в очереди опустились принцесса Евгения и все члены королевской семьи, которые были после нее. Это обычная практика для технической службы королевской семьи. Им понадобилось пять недель, чтобы добавить Сиенну в список. До этого они семь недель добавляли в перечень дочь принца Гарри и Меган Маркл Лилибет Диану, а почти два месяца им понадобилось для того, чтобы добавить сына принцессы Евгении Августа.





21 сентября стало известно, что Беатрис впервые стала мамой. Дочь Беатрис, Сиенна Элизабет, будет 11-й в очереди на престол и 12-й правнучкой королевы.





Напомним, жестокое подавление королевой Меган Маркл после того, как она устроила "истерику с тиарой", был пересказан королевским экспертом в их новой книге. Эндрю Мортон, автор книги "Меган: принцесса Голливуда", утверждает, что поведение герцога и герцогини Сассексских перед свадьбой вызвало упрек королевы. В шести новых главах книги, впервые опубликованной в 2018 году, Мортон сообщает, что The Times сообщила, как Меган устроила "истерику диадемы" незадолго до свадьбы. "В ноябре 2018 года, всего через несколько дней после того, как пара вернулась из успешного тура Down Under, The Times сообщила, что Меган устроила "истерику диадемы" незадолго до своей свадьбы, потому что тиара, которую она хотела надеть, была недоступна", — пишет он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!