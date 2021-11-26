Дочь Синди Кроуфорд обнажила грудь в новой фотосессии

Кайя Гербер стала главной героиней декабрьского выпуска американского издания ELLE. Для новогоднего выпуска супермодель предстала в кардинально разных образах. На новых кадрах 20-летняя Гербер продемонстрировала роскошные образы, которые идеально подойдут для новогодних праздников и примерила наряды из новых коллекций почти всех авторитетных домов моды – Celine, Chanel, David Koma, Miu Miu, Louis Vuitton, Saint Laurent и Valentino.

Кайя Гербер - фото из открытых источников

"Начался сезон праздничных вечеринок, поэтому наряжайтесь с Каей Гербер. В декабрьском выпуске Elle супермодель нового поколения демонстрирует, как носить все самое лучшее, от кристаллов и кружева до искусно скроенного смокинга", — написало издание в подписи к фото.

Напомним, Синди Кроуфорд поражает отличным внешним видом в свои 54. Каждое утро звезда начинает с разминки и стакана полезного зеленого смузи. Приготовление напитка займет совсем немного времени, но обеспечит бодростью и энергией на весь день. Рецепт опубликовало издание Elle. Понадобятся такие ингредиенты: половина стакана миндального молока, одна треть замороженного банана, стакан свежего шпината, десять листиков свежей мяты, 1 ч.л. протеина, 2 ч.л. свежей зелени, щепотка какао. Способ приготовления очень прост. Нужно смешать все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. Затем полученную смесь перелить в стакан. И сверху смузи — посыпать какао. Как мы писали ранее, осенью все начинают закупаться витаминами в аптеках, чтобы уберечься от различных вирусов в опасный эпидемиологический сезон. Но не стоит забывать и о продуктах питания. К примеру, можно приготовить зеленый смузи с цитрусами. Этот витаминный коктейль – быстрый и вкусный способ повысить иммунитет.

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