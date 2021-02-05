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Джамала худеет на рыбе и овощах

За две недели правильного питания и тренировок артистка увидела на весах только минус 800 граммов

сегодня, 23:03
Автор:

Ольга Чародий

Артистка осталась недовольна пышными формами, — результатом беременности.

Джамала худеет на рыбе и овощах

Джамала (фото из открытых источников)

По ее словам она весит почти 70 кг  и чувствует себя некомфортно. При этом Джамала призналась, что активно борется с лишним весом и показала подписчикам свой обычный рацион питания. Преобладающие компоненты звездного меню – рыба и овощи. Эффективный рацион был разработан личным диетологом Джамалы, в него входят: рыба, салат, авокадо, гречка, редис, филе курицы, овощи гриль. Продукты, рекомендованные звезде, богаты белком и имеют низкую калорийность.

Джамала подчеркнула, что очень довольна результатами рациона и ей удалось избавиться от лишнего жира. Помог в этом и регулярный спорт. Певица уверена, что ей бы удалось добиться лучшего результата, если бы ее сон составлял более 5 часов.

Напомним, Украинская артистка показала своим фанатам, как проводит время с любимым мужем Сеитом-Бекиром. На своей странице в Instagram Джамала опубликовала милые семейные фотографии, на которых видно, насколько эти двое счастливы друг с другом. Супруги уже не первый год вместе, и воспитывают двух очаровательных сыночков. Но несмотря на всю ежедневную рутину, они находят время, чтобы побыть только вдвоем и весело провести время.  На фото Джамала вместе со своим возлюбленным гуляет в парке, ловя лучики солнца последних теплых дней в этом году. Они искренне дурачатся и делают забавные селфи для своего семейного архива. 

У этой сладкой парочки точно есть чему поучиться: хотя бы тому, чтобы также легко и радостно воспринимать обычные, казалось бы, вещи. Ведь такие семейные моменты хоть и не кажутся чем-то сверхъестественным, но скрывают в себе настоящую ценность неповторимого момента. 


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Источник: https://www.instagram.com/jamalajaaa/
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