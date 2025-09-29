Джамала упала со сцены и травмировалась: что известно о состоянии певицы

С украинской певицей и победительницей "Евровидения-2016" Джамалой произошел курьезный инцидент во время выступления. Артистка сообщила, что упала со сцены и получила травму бедра.

Джамала. Фото из открытых источников

О падении Джамала рассказала в своем Instagram 28 сентября. Она поделилась фотографиями из медицинского центра и заверила фанатов, что получила необходимую помощь.

"Короче, я вчера жестко упала со сцены. Не спрашивайте... Бедро на месте, да еще погладили, как котика", — с юмором написала певица, однако деталей инцидента не сообщила.

Джамала (настоящее имя Сусанна Джамаладинова) – украинская певица крымскотатарского происхождения, автор песен и актриса. Ее творчество совмещает джаз, соул, электронику и элементы народной музыки. Карьеру она начала после победы на международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале в 2009 году. Позже выпустила несколько успешных альбомов и получила признание на международных сценах.

Мировую известность певице принесла победа на песенном конкурсе "Евровидение" в 2016 году в Стокгольме. Джамала исполнила песню "1944", посвященную депортации крымскотатарского народа во времена СССР. Композиция имеет личный подтекст, ведь история перекликается с судьбой ее прабабушки.

