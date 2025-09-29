logo

BTC/USD

112162

ETH/USD

4121.75

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Джамала упала со сцены и травмировалась: что известно о состоянии певицы
commentss НОВОСТИ Все новости

Джамала упала со сцены и травмировалась: что известно о состоянии певицы

Украинская певица Джамала упала со сцены и травмировала бедро. Она получила медицинскую помощь и рассказала о своем состоянии фанатам.

29 сентября 2025, 14:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

С украинской певицей и победительницей "Евровидения-2016" Джамалой произошел курьезный инцидент во время выступления. Артистка сообщила, что упала со сцены и получила травму бедра.

Джамала упала со сцены и травмировалась: что известно о состоянии певицы

Джамала. Фото из открытых источников

О падении Джамала рассказала в своем Instagram 28 сентября. Она поделилась фотографиями из медицинского центра и заверила фанатов, что получила необходимую помощь.

"Короче, я вчера жестко упала со сцены. Не спрашивайте... Бедро на месте, да еще погладили, как котика", — с юмором написала певица, однако деталей инцидента не сообщила.

Джамала (настоящее имя Сусанна Джамаладинова) – украинская певица крымскотатарского происхождения, автор песен и актриса. Ее творчество совмещает джаз, соул, электронику и элементы народной музыки. Карьеру она начала после победы на международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале в 2009 году. Позже выпустила несколько успешных альбомов и получила признание на международных сценах.

Мировую известность певице принесла победа на песенном конкурсе "Евровидение" в 2016 году в Стокгольме. Джамала исполнила песню "1944", посвященную депортации крымскотатарского народа во времена СССР. Композиция имеет личный подтекст, ведь история перекликается с судьбой ее прабабушки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Общественное Вещание" объявило украинскую певицу Джамалу новой музыкальной продюсершей Нацотбора на "Евровидение-2026".

Также "Комментарии" писали о курьезном случае с певицей из Украины, которая продолжает выступать в России. Она упала прямо у сцены в Москве.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/stories/jamalajaaa/3731723420040699426/
Теги:

Новости

Все новости