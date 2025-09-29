Джамала впала зі сцени та травмувалася: що відомо про стан співачки

З українською співачкою та переможницею "Євробачення-2016" Джамалою стався курйозний інцидент під час виступу. Артистка повідомила, що впала зі сцени та отримала травму стегна.

Джамала. Фото з відкритих джерел

Про падіння Джамала розповіла у своєму Instagram 28 вересня. Вона поділилася фото з медичного центру та запевнила фанатів, що отримала необхідну допомогу.

"Коротше, я вчора жорстко впала зі сцени. Не питайте… Стегно на місці, та ще й погладили, як котика", — з гумором написала співачка, однак деталей інциденту не повідомила.

Джамала (справжнє ім’я Сусана Джамаладінова) — українська співачка кримськотатарського походження, авторка пісень і акторка. Її творчість поєднує джаз, соул, електроніку та елементи народної музики. Кар’єру вона розпочала після перемоги на міжнародному конкурсі молодих виконавців "Нова хвиля" у Юрмалі у 2009 році. Згодом випустила кілька успішних альбомів та здобула визнання на міжнародних сценах.

Світову популярність співачці принесла перемога на пісенному конкурсі "Євробачення" у 2016 році в Стокгольмі. Джамала виконала пісню "1944", присвячену депортації кримськотатарського народу в часи СРСР. Композиція має особистий підтекст, адже історія перегукується з долею її прабабусі.

