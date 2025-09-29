logo_ukra

BTC/USD

112162

ETH/USD

4121.75

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки шоу бізнес Джамала впала зі сцени та травмувалася: що відомо про стан співачки
commentss НОВИНИ Всі новини

Джамала впала зі сцени та травмувалася: що відомо про стан співачки

Українська співачка Джамала впала зі сцени та травмувала стегно. Вона отримала медичну допомогу й розповіла про свій стан фанатам.

29 вересня 2025, 14:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

З українською співачкою та переможницею "Євробачення-2016" Джамалою стався курйозний інцидент під час виступу. Артистка повідомила, що впала зі сцени та отримала травму стегна.

Джамала впала зі сцени та травмувалася: що відомо про стан співачки

Джамала. Фото з відкритих джерел

Про падіння Джамала розповіла у своєму Instagram 28 вересня. Вона поділилася фото з медичного центру та запевнила фанатів, що отримала необхідну допомогу.

"Коротше, я вчора жорстко впала зі сцени. Не питайте… Стегно на місці, та ще й погладили, як котика", — з гумором написала співачка, однак деталей інциденту не повідомила.

Джамала (справжнє ім’я Сусана Джамаладінова) — українська співачка кримськотатарського походження, авторка пісень і акторка. Її творчість поєднує джаз, соул, електроніку та елементи народної музики. Кар’єру вона розпочала після перемоги на міжнародному конкурсі молодих виконавців "Нова хвиля" у Юрмалі у 2009 році. Згодом випустила кілька успішних альбомів та здобула визнання на міжнародних сценах.

Світову популярність співачці принесла перемога на пісенному конкурсі "Євробачення" у 2016 році в Стокгольмі. Джамала виконала пісню "1944", присвячену депортації кримськотатарського народу в часи СРСР. Композиція має особистий підтекст, адже історія перегукується з долею її прабабусі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "Суспільне Мовлення" оголосило українську співачку Джамалу новою музичною продюсеркою Нацвідбору на "Євробачення-2026".

Також "Коментарі" писали про курйозний випадок зі співачкою з України, яка продовжує виступати в Росії. Вона впала прямо біля сцени у Москві.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.instagram.com/stories/jamalajaaa/3731723420040699426/
Теги:

Новини

Всі новини