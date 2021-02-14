Джейн Сеймур открыла секрет своего идеального веса

Легендарная Джейн Сеймур, 69-летняя звезда фильма "Маленькая Италия", поделилась с поклонниками секретом идеальной̆ фигуры. Джейн дала интервью телепрограмме Loose Women, где рассказала, что никогда не прибегала к диетам.

Джейн Сеймур - фото из открытых источников

Сеймур призналась, что ей приходится прикладывать немало усилий для поддержания идеальной̆ физической̆ формы. Она сказала, что никогда не сидела ни на каких строгих диетах и соблюдает только одно золотое правило – умеренность в еде.

Артистка сказала, что ест один раз в день, а по утрам пьет чашку кофе, что, является отличным способом побороть чувство голода.

"Я много работаю и часто забываю о еде до полудня. А мой партнер Дэвид придерживается интервального голодания. Так что до двух мы оба не едим… Я гуляю по пляжу, занимаюсь пилатесом. Стараюсь правильно питаться, но никогда не сижу на диетах. Все должно быть в меру", — рассказала Джейн.

Напомним, голливудская знаменитость, звезда фильмов "Железный человек" и "Вид сверху лучше" Гвинет Пэлтроу заявила, что больше не будет играть в кино. Такой новостью звезда поделилась во время онлайн-разговора с моделью Наоми Кэмпбелл. Актриса призналась, что долгое время была публичным человеком, но это приносило ей дискомфорт. И работа на камеру была ей не по душе, хотя она снялась во многих кинолентах. Гвинет рассказала, что это является одним из главных факторов ее отказа от дальнейшей кинокарьеры. Хотя знаменитость призналась, что старается никогда не говорить "никогда" и допускает, что вернется на большие экраны, особенно, если ее об этом попросит ее муж Брэд Фэлчак (американский режиссер и продюсер, — прим. авт.).

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