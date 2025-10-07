В понедельник, 6 октября, 56-летняя звезда фильма "Поцелуй женщины-паука" Дженнифер Лопес привела своих двоих детей — близнецов Максимилиана "Макса" Дэвида Муниса и Эмме Марибель Мунис, обоим по 17 лет, на специальный нью-йоркский показ своей будущей музыкальной музыкальной музыки.

Дженнифер Лопес вышла в свет со своими 17-летними близнецами в Нью-Йорке (ФОТО)

Актриса делит подростковые годы детей со своим бывшим мужем Марком Энтони. Исполнительным продюсером "Поцелуя Женщины-паука" является ее бывший муж Бен Аффлек, также присутствовавший на мероприятии.

Лопес, исполняющая роль звезды фильма в кино Ингрид Луны, надела сложное, облегающее коричнево-коричневое платье с цветочным узором от Harris Reed, которое осталось верно теме фильма с черным лифом, напоминающим паука.

Ее темно-белокурые волосы были заколоты назад, а спереди осталось несколько прядей, чтобы обрамлять лицо.

Макс и Эмме стояли рядом со своей матерью на красной дорожке, одетые в наряды темно-красного, коричневого и черного цветов, подходящие друг к другу. Брат и сестра были одеты в штаны, Макс соединил свою одежду с пиджаком свободного кроя, а Эмме была одета в пиджак строгого кроя.

В 2008 году она родила Макса и Эмме, которым сейчас 17 лет, вместе со своим бывшим мужем Марком Энтони.

Когда родились Макс и Эмме, Лопес назвала это любовью с первого взгляда.

"Это безусловная любовь", — сказала она PEOPLE. "Я знаю, что все так относятся к своим детям, но я просто чувствую, что они очень особенные. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что они сделают".

