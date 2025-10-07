У понеділок, 6 жовтня, 56-річна зірка фільму "Поцілунок жінки-павука" Дженніфер Лопес привела своїх двох дітей — близнюків Максиміліана "Макса" Девіда Муніса та Емме Марібель Муніс, обом по 17 років, на спеціальний нью-йоркський показ своєї майбутньої музичної драми.

Дженніфер Лопес вийшла у світ зі своїми 17-річними близнюками в Нью-Йорку (ФОТО)

Актриса ділить підліткові роки дітей зі своїм колишнім чоловіком Марком Ентоні. Виконавчим продюсером "Поцілунку Жінки-павука" є її колишній чоловік Бен Аффлек, який також був присутній на заході.

Лопес, яка виконує роль зірки фільму в кіно Інгрід Луни, одягла складну, облягаючу коричнево-коричневу сукню з квітковим візерунком від Harris Reed, яка залишилася вірною темі фільму з чорним ліфом, що нагадує павука.

Її темно-біляве волосся було заколоте назад, а спереду залишилося кілька пасом, щоб обрамляти обличчя.

Макс та Емме стояли поруч зі своєю матір'ю на червоній доріжці, одягнені у вбрання темно-червоного, коричневого та чорного кольорів, що пасували одне до одного. Брат й сестра були одягнені в штани, Макс поєднав свій одяг із піджаком вільного крою, а Емме була одягнена в піджак строгого крою.

У 2008 році вона народила Макса та Емме, яким зараз 17 років, разом зі своїм колишнім чоловіком Марком Ентоні.

Коли народилися Макс та Емме, Лопес назвала це коханням з першого погляду.

"Це безумовна любов", – сказала вона PEOPLE. "Я знаю, що всі так ставляться до своїх дітей, але я просто відчуваю, що вони надзвичайно особливі. Я не можу дочекатися, щоб побачити, що вони зроблять".

