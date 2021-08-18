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Главная Новости Звезды шоубизнес Джонни Депп снова подает в суд на Эмбер Герд
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Джонни Депп снова подает в суд на Эмбер Герд

5 августа суд Нью-Йорка (США) частично удовлетворил ходатайство голливудского актера Джонни Деппа

18 августа 2021, 22:54
Автор:

Ольга Чародий

Голливудский актер Джонни Депп получил разрешение суда штата Вирджиния подать иск против своей бывшей жены Эмбер Герд. Об этом пишет журнал People. В этот  раз американский актер  позывается из-за статьи Эмбер 2018 года, опубликована в издании Washington Post, в которой она рассказала о пережитом домашнее насилие.

Джонни Депп снова подает в суд на Эмбер Герд

Джонни Депп - фото из открытых источников

Конкретных имен она не называла, но продолжала публично рассказывать в прессе о пережитых в период брака издевательства Деппа с момента их расставания в 2016 году. После того как Депп проиграл иск о клевете в Великобритании против таблоида The Sun, Герд обратилась с просьбой о закрытии этого дела. Однако судья отклонила эту просьбу Герд, заявив, что, хотя эти дела могут быть похожи, заявления, сделанные таблоидом и Герд в ее статье были "разными по своей сути".

"Герд утверждает, что была на стороне The Sun, потому что у них был одинаковый интерес к этому делу. Однако для соблюдения конфиденциальности цели Герд и таблоида в этом деле должны быть настолько идентичными, чтобы представлять интересы The Sun было в интересах соблюдения законного права Герд", — объяснила свое решение главная судья округа Фэрфакс Пенни Азкарате.

5 августа суд Нью-Йорка (США) частично удовлетворил ходатайство голливудского актера Джонни Деппа в деле против его бывшей жены, актрисы Эмбер Герд.

Напомним, даже несмотря на скандальный развод с Эмбер Херд, актер Джонни Депп остается любимчиком миллионов зрителей. В свои 57 лет он выглядит роскошно. Впрочем, судя по фотографии актера 30-летний давности, он всегда был красавчиком.


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Источник: https://people.com/movies/johnny-depp-is-moving-forward-with-50-million-defamation-lawsuit-against-amber-heard/
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