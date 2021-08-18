Джонни Депп снова подает в суд на Эмбер Герд

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Ольга Чародий
Голливудский актер Джонни Депп получил разрешение суда штата
Вирджиния подать иск против своей бывшей жены Эмбер Герд. Об этом пишет журнал
People. В этот раз американский
актер позывается из-за статьи Эмбер 2018
года, опубликована в издании Washington Post, в которой она рассказала о
пережитом домашнее насилие.
Джонни Депп - фото из открытых источников
Конкретных имен она не называла, но продолжала публично
рассказывать в прессе о пережитых в период брака издевательства Деппа с момента
их расставания в 2016 году. После того как Депп проиграл иск о клевете в
Великобритании против таблоида The Sun, Герд обратилась с просьбой о закрытии
этого дела. Однако судья отклонила эту просьбу Герд, заявив, что, хотя эти дела
могут быть похожи, заявления, сделанные таблоидом и Герд в ее статье были
"разными по своей сути".
5 августа суд Нью-Йорка (США) частично удовлетворил ходатайство голливудского актера Джонни Деппа в деле против его бывшей жены, актрисы Эмбер Герд.
Напомним, даже несмотря на скандальный развод с Эмбер Херд, актер Джонни Депп остается любимчиком миллионов зрителей. В свои 57 лет он выглядит роскошно. Впрочем, судя по фотографии актера 30-летний давности, он всегда был красавчиком.
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