«Шикарный мужчина»: как Джонни Депп выглядел в 90-х (ФОТО)

Даже несмотря на скандальный развод с Эмбер Херд, актер Джонни Депп остается любимчиком миллионов зрителей. В свои 57 лет он выглядит роскошно. Впрочем, судя по фотографии актера 30-летний давности, он всегда был красавчиком.

Джонни Депп / фото: AP

На своей странице в Instagram программа "Звездный путь" опубликовала архивную фотографию главного героя "Пиратов Карибского моря", сравнив, как актер выглядит сейчас и каким он был в 90-е годы.

"Актера часто называют мастером перевоплощений, и это не удивительно — ему поддается любой образ", — говорится в публикации.

На одной из фотографий Джонни Депп позирует в черной кожаной куртке, белой футболке, солнцезащитных очках и с модной в 90-е годы прической. В руках у него — горящая спичка, а взгляд уверенно направлен в камеру.

На втором снимке знаменитость запечатлен уже с другой прической, в атласном пиджаке и черной рубашке, а образ его дополнен большим количеством аксессуаров: подвесками на шее, сережками в левом ухе и объемными кольцами на пальцах.

Поклонники актера отметили, что с годами он становится только красивее: "Шикарный мужчина", "Все фильмы с его участием — это просто определенный вид искусства", "Возраст ему к лицу", "Любой образ красивый и он сам", "Он шикарен", — написали фолловеры.

Напомним, недавно в особняк голливудского актера, звезды "Пиратов Карибского моря" и "Туриста" Джонни Деппа проник неизвестный мужчина. Он быстро освоился в доме знаменитости, воспользовался его баром и принял душ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский кинорежиссер Тим Бертон планирует сделать перезапуск "Семейки Аддамс". На главную роль он пригласил известного актера Джонни Деппа.

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