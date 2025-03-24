Джордж Клуни объяснил, почему больше не будет сниматься в романтических фильмах

63-летний голливудский актер Джордж Клуни заявил, что больше не будет сниматься в романтических фильмах. В интервью для 60 Minutes он объяснил, что из-за своего возраста больше не видит себя в ролях влюбленных героев, предпочитая драматические и серьезные персонажи.

Джордж Клуни. Фото: AFP

Во время разговора Джордж Клуни рассказал о своей новой роли в Бродвее, где он играет журналиста Эдварда Р. Марроу в театральной адаптации своего же фильма "Спокойной ночи, и удачи" 2005 года. 20 лет назад, он не был готов исполнить эту роль перед камерой, но теперь считает, что пришло время.

При этом актер отметил, что есть роли, которые он больше не планирует играть.

"Смотрите мне 63 года. Я не пытаюсь конкурировать с 25-летними главными актерами. Это не моя работа. Я больше не снимаюсь в романтических фильмах", — сказал Клуни.

Последней романтической комедией Клуни стал фильм "Билет в рай" 2022 года, где он снялся вместе с Джулией Робертс. До этого он не появлялся в подобных жанровых проектах с 1996 года. Однако теперь актер окончательно распрощался с романтическим кино.

Джордж Клуни – американский актер, режиссер, продюсер и сценарист, обладатель двух "Оскаров" и четырех "Золотых глобусов". Он стал известен благодаря сериалу "Скорая помощь", а мировую славу снискал после серии ролей в романтических фильмах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал Клуни фальшивой звездой. Актер предложил ему неожиданное соглашение, по которому он бросит свою карьеру в кино, если Трамп уйдет из политики.

Также "Комментарии" писали, что Джордж Клуни попал в больницу из-за резкого похудения.