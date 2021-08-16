Дзидзьо назад во Львов ни ногой – певец въезжает в элитную квартиру под Киевом

Уроженец Львовской области, певец Дзидзьо окончательно дал понять, что он обратно из столицы на малую Родину не собирается. Два года назад популярный исполнитель приобрел квартиру в элитном районе под Киевом. И вот теперь, когда ремонтные работы практически завершены, артист решил похвастаться дорогим приобретением перед многочисленными поклонниками в соцсети. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на Instagram Дзидзьо.

Жилье Дзидзьо. Фото: Instagram Дзидзьо

В элитном районе под Киевом в селе Подгорцы теперь готов справлять новоселье один из самых популярных исполнителей украинской эстрады Дзидзьо. Сам певец, имея вплотную расписанный график своих выступлений, конечно же, имеет средства для приобретения такого дорогого жилья. Хотя о его стоимости сам Дзидзьо старается и не говорить. Но ряд интернет-ресурсов уже обнародовал информацию о том, что стоимость жилья в экологически чистом месте среди природы не маленькая – от 2,13 млн грн за однокомнатную квартиру и от 5,07 млн грн за трехкомнатную.

Выложив фото возле своего дома, Дзидзьо написал в Instagram, что ему непросто было остановиться на этом варианте, потому что предложений была масса, но вот такого места, где бы сочеталось все, – не было, поэтому и остановил свой выбор на этой квартире.

"Два года назад я купил необычайно красивую квартиру, из окон которой открывается вид на воду, горы и мой любимый закат", – написал певец.

Отметим, помимо новости о скором новоселье Дзидзьо, стало известно, что вполне может быть – певец въедет в новое жилье со своей супругой, с которой по недавней информации расстался. Под фото Дзидзьо возле новой квартиры появился комментарий бывшей второй половинки артиста. Певица Слава Хома написала: "Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил…" В ответ Дзидзьо ответил, что ей "это место очень идет".

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