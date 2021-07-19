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Жена DZIDZIO рассказала, как проходит их развод с мужем

Жена DZIDZIO рассказала о том, как проходит их развод с певцом

сегодня, 17:21
Автор:

Лиля Воробьева

Известный украинский певец DZIDZIO разводится со своей женой, с которой он прожил в браке 20 лет. Поэтому певица Слава Хома рассказала в интервью журналистам "Фактов", как проходит их развод.

Жена DZIDZIO рассказала, как проходит их развод с мужем

DZIDZIO и SLAVIA (фото из открытых источников)

SLAVIA призналась, что в настоящее время они с мужем живут отдельно. Паре пока не удалось решить все вопросы, касающиеся их развода. Певица призналась, что с юридической стороны процесс все еще продолжается.

Почти бывшая жена артиста рассказала, что они с певцом общаются все реже, но это общение приносит дискомфорт.

"Я чувствую какое-то психологическое давление. Он начинает говорить, как все это трудно реализовать, когда я делюсь с ним своими идеями. Говорит зачем оно тебе, не ходи туда, не делай этого. Когда говорит мне в таком духе, то это угнетает, обламывает мне крылья. От таких слов руки опускаются ", — призналась Ярослава.

Певица рассказала, что после развода хочет создать новую семью. А еще — родить девочку.

"Я хочу реализовать себя как женщина в семье. Я в будущем вижу такую картинку: иду вместе с девочкой за ручку, а сзади — человек, который, улыбается нам, гордится нами. А еще — я, конечно, вижу себя на сцене с новыми проектами, с новыми песнями. Это мои 2 неотъемлемые частички счастья ", — рассказала SLAVIA.

Известно, что история отношений Ярославы и DZIDZIO началась двадцать лет назад. Будущие артисты познакомились, когда оба учились в Киевском университете культуры в столице. Затем они начали вместе выступать на одной сцене.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что жена DZIDZIO призналась, почему у них с артистом нет детей.


 


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Источник: https://showbiz.fakty.ua/ru/380937-ne-delaj-etogo-slavia-rasskazala-kak-prohodit-razvod-s-dzidzio
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