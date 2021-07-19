Жена DZIDZIO рассказала, как проходит их развод с мужем

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Лиля Воробьева
Известный украинский певец DZIDZIO разводится со своей женой, с которой он прожил в браке 20 лет. Поэтому певица Слава Хома рассказала в интервью журналистам "Фактов", как проходит их развод.
DZIDZIO и SLAVIA (фото из открытых источников)
SLAVIA призналась, что в настоящее время они с мужем живут отдельно. Паре пока не удалось решить все вопросы, касающиеся их развода. Певица призналась, что с юридической стороны процесс все еще продолжается.
Почти бывшая жена артиста рассказала, что они с певцом общаются все реже, но это общение приносит дискомфорт.
Певица рассказала, что после развода хочет создать новую семью. А еще — родить девочку.
Известно, что история отношений Ярославы и DZIDZIO началась двадцать лет назад. Будущие артисты познакомились, когда оба учились в Киевском университете культуры в столице. Затем они начали вместе выступать на одной сцене.
Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что жена DZIDZIO призналась, почему у них с артистом нет детей.
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