Жена DZIDZIO рассказала, как проходит их развод с мужем

Известный украинский певец DZIDZIO разводится со своей женой, с которой он прожил в браке 20 лет. Поэтому певица Слава Хома рассказала в интервью журналистам "Фактов", как проходит их развод. DZIDZIO и SLAVIA (фото из открытых источников) SLAVIA призналась, что в настоящее время они с мужем живут отдельно. Паре пока не удалось решить все вопросы, касающиеся их развода. Певица призналась, что с юридической стороны процесс все еще продолжается. Почти бывшая жена артиста рассказала, что они с певцом общаются все реже, но это общение приносит дискомфорт.

"Я чувствую какое-то психологическое давление. Он начинает говорить, как все это трудно реализовать, когда я делюсь с ним своими идеями. Говорит зачем оно тебе, не ходи туда, не делай этого. Когда говорит мне в таком духе, то это угнетает, обламывает мне крылья. От таких слов руки опускаются ", — призналась Ярослава. Певица рассказала, что после развода хочет создать новую семью. А еще — родить девочку. "Я хочу реализовать себя как женщина в семье. Я в будущем вижу такую картинку: иду вместе с девочкой за ручку, а сзади — человек, который, улыбается нам, гордится нами. А еще — я, конечно, вижу себя на сцене с новыми проектами, с новыми песнями. Это мои 2 неотъемлемые частички счастья ", — рассказала SLAVIA. Известно, что история отношений Ярославы и DZIDZIO началась двадцать лет назад. Будущие артисты познакомились, когда оба учились в Киевском университете культуры в столице. Затем они начали вместе выступать на одной сцене. Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что жена DZIDZIO призналась, почему у них с артистом нет детей.



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