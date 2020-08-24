Экс-лидер группы "Тартак" отказался от врученного Зеленским ордена

Экс-лидер группы "Тартак", украинский певец и шоумен Александр Положинский отказался от ордена, который вручил ему глава государства Владимир Зеленский. Об этом сообщает сам Положинский на своей странице в Facebook.

"Я даже не знаю, как на это правильно реагировать. Все свои важные награды я уже получил, а это - как какое-то издевательство. Еще песню взяли в какое-то попурри, меня не спросив. Есть какая-то процедура официального отказа?", - пишет Положинский.

Фото: Koren Studio, Facebook Александр Положинский

Кроме того, в своем обращении к Президенту и украинцам певец заявил, что есть люди, которые заслуживают награды больше, чем кто-либо другой.

"Сегодня мы шли в колонне во время Марша Защитников Украины и вспоминали о людях, которых безосновательно обвиняются в убийстве. Это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. ЭТИ люди действительно заслуживают награды. Хотя бы за то, что уже почти год страдают от беззакония!" - говорит Положинский.

На официальном сайте главы государства, действительно, опубликовали указ Зеленского о награждении государственными наградами по случаю Дня Независимости Украины. Так, Положинского наградили орденом "За заслуги" III степени за значительный личный вклад в государственное культурное развитие Украины.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Зеленский наградил экс-лидера "Ляписа Трубецкого".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!