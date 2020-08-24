Экс-лидер группы "Тартак" отказался от врученного Зеленским ордена

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Дмитрий Симоненко
Экс-лидер группы "Тартак", украинский певец и шоумен Александр
Положинский отказался от ордена, который вручил ему глава государства Владимир
Зеленский. Об этом сообщает сам Положинский на своей странице в Facebook.
"Я даже не знаю, как на это правильно реагировать. Все
свои важные награды я уже получил, а это - как какое-то издевательство. Еще песню
взяли в какое-то попурри, меня не спросив. Есть какая-то процедура официального
отказа?", - пишет Положинский.
Фото: Koren Studio, Facebook Александр Положинский
Кроме того, в своем обращении к Президенту и украинцам певец
заявил, что есть люди, которые заслуживают награды больше, чем кто-либо другой.
"Сегодня мы шли в колонне во время Марша Защитников Украины и вспоминали о людях, которых
безосновательно обвиняются в убийстве. Это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и
Яна Дугарь. ЭТИ люди действительно заслуживают награды. Хотя бы за то, что уже
почти год страдают от беззакония!" - говорит Положинский.
На официальном сайте главы государства, действительно, опубликовали указ Зеленского о награждении государственными наградами
по случаю Дня Независимости Украины. Так, Положинского наградили орденом
"За заслуги" III степени за значительный личный вклад в
государственное культурное развитие Украины.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Зеленский наградил экс-лидера
"Ляписа Трубецкого".
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