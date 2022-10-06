Экс-судья "Танцуют все" Денисова наконец-то определилась – за кого она – за России или Украину

Как передает издание "Комментарии", известный хореограф, экс-судья украинского талант-шоу "Танцуют все" Татьяна Денисова никак не отреагировала на начало полномасштабной войны в Украине, чем спровоцировала волну осуждения в свой адрес. Денисова была очень популярной в Украине. Этой зимой она принимала участие в съемках еще одного украинского шоу, премьера которого должна была состояться в марте. При этом неоднозначная позиция относительно й войны в Украине послужила тем, чтобы убрать Денисову из проекта.

Татьяна Денисова. Фото: из открытых источников

Теперь же ситуация прояснилась. Денисова получила российское гражданство. Об этом рассказал ее экс-супруг Александр Кривошапко в интервью Rostyslove Production.

Крипошапко рассказал, что Дениса уроженка Калининграда. При этом всю свою сознательную жизнь прожила в Севастополе. Несколько лет подряд Денисова вела сразу несколько проектов в России и Украине.

По словам артиста, экс-супруга постоянно критиковала Россию, относилась к этой стране с презрением. Но сейчас Александр Кривошапко не осуждает решение Денисовой, потому что считает, что у нее должно быть право развиваться и жить полноценной жизнью.

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