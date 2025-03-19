Экс-супруга Дмитрия Комарова не унывает: чем занимается после развода

Украинская телеведущая и экс-супруга Дмитрия Комарова — Александра Кучеренко – явно дает понять, что не горюет после развода. Девушка показала, чем занимается в свободное время.

Александра Кучеренко. Фото из открытых источников

Ранее Кучеренко весьма лаконично высказалась по поводу решения развестись и отмечала, что в дальнейшем "личное будет оставаться личным".

Некоторое время девушка не появлялась в соцсетях, однако все же вышла на связь и показала, чем занимается после завершения отношений с Комаровым. В частности, Александра опубликовала видео с занятий танцами.

"Фламенко бывает очень разным: драматически-лирическим или игриво-веселым. Но всегда — жизненно-правдивым. Здесь нельзя наигрывать эмоции или что-то притворяться. Этот танец не стерпит неискренности. В чувствах, рождающих движения. Может, поэтому он и такой непростой в исполнении. Даже когда имеешь 15 лет опыта в танцах. Правда, в латыни юбка была значительно короче, а эта — на испанском называется "Bata de cola". Она очень тяжелая за счет большого количества ткани и особенно длинная. И очень капризная, потому что требует к себе вежливого отношения и контроля: только что не так — сразу перекручивается и крепко запутывает ноги", — подписала ролик ведущая.

Стоит отметить, в сети долгое время ходили слухи о том, что Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко развелись. Пара не публиковала совместные фото и не появлялась вместе на мероприятиях. Однако 13 марта ведущий решил расставить все точки над "і" и ответил, что они расстались с уважением друг к другу и без измен.

По словам Дмитрия, они с Александрой подали заявление на расторжение брака через ЗАГС и расстаются цивилизованно и с уважением друг к другу. Комаров подчеркнул, что их решение было взвешенным, а личные моменты останутся только между ними.

"Никто никому не изменил. Не обманул. Не пошел к другому/другой. Расходимся с уважением друг к другу. Это решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашей, между нами двумя. За закрытой дверью семьи, которую нам не удалось сохранить", – отметил телеведущий на своей странице в Instagram.



