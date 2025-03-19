Экс-супруга Дмитрия Комарова не унывает: чем занимается после развода

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Кравцев Сергей
Украинская телеведущая и экс-супруга Дмитрия Комарова — Александра Кучеренко – явно дает понять, что не горюет после развода. Девушка показала, чем занимается в свободное время.
Александра Кучеренко. Фото из открытых источников
Ранее Кучеренко весьма лаконично высказалась по поводу решения развестись и отмечала, что в дальнейшем "личное будет оставаться личным".
Некоторое время девушка не появлялась в соцсетях, однако все же вышла на связь и показала, чем занимается после завершения отношений с Комаровым. В частности, Александра опубликовала видео с занятий танцами.
Стоит отметить, в сети долгое время ходили слухи о том, что Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко развелись. Пара не публиковала совместные фото и не появлялась вместе на мероприятиях. Однако 13 марта ведущий решил расставить все точки над "і" и ответил, что они расстались с уважением друг к другу и без измен.
По словам Дмитрия, они с Александрой подали заявление на расторжение брака через ЗАГС и расстаются цивилизованно и с уважением друг к другу. Комаров подчеркнул, что их решение было взвешенным, а личные моменты останутся только между ними.
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