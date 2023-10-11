Еще одна украинская певица получила гражданство страны-агрессора

Певица София Тарасова, которая засветилась в украинском шоу-бизнесе благодаря участию в группе "ВИА Гра", получила российское гражданство. Несмотря на то, что девушка родилась и выросла в Киеве, строить карьеру она решила в стране-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал ведущий Слава Демин. Однако он не уточнил, откуда у него данная информация.

София Тарасова. Фото: из открытых источников

"То, что я знаю, – оказывается, Тарасова получила российское гражданство и живет в Германии", – заявил Демин.

Стоит отметить, Тарасова оказалась в компании тех артистов, которые за более, чем полутора года полномасштабного российского вторжения в Украину не проронили и слова, осуждая россиян. Артистка никак не высказалась в поддержку Украины и не осудила преступный путинский режим.

Более того, недавно София Тарасова выпустила песню на русском языке, которую исполнила вместе с Константином Меладзе. Также ей приписывают роман с продюсером. Как рассказал блогер Богдан Беспалов, Меладзе уже оценил не только вокальные данные Тарасовой, но и ее привлекательную внешность еще в 2021 году, когда она пришла в группу "ВИА Гра". У них завязался роман, родители младшей почти на 40 лет певицы были не против их отношений. В мире шоу-бизнеса ходят слухи, что именно из-за этого Меладзе развелся с Верой Брежневой.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская актриса Наталья Варлей, которая с первых дней полномасштабного вторжения российских войск в Украину, заняла молчаливую позицию, теперь вдруг прозрела и вспомнила, что она еще раньше собственными ушами слышала от жителей Донбасса мольбы о том, чтобы Россия их защитила. Артистка заявила, что якобы дважды бывала на Донбассе до полномасштабного вторжения и лично общалась с местными жителями Донбасса. Свою порцию российской пропаганды Варлей выдала в интервью российскому блогеру Манучарову.



