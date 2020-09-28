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Есть чем заняться в дождливый день: топ-5 идей для всей семьи от Лилии Ребрик

Вместе с мужем Андреем Диким они воспитывают двоих дочерей и очень любят заниматься чем-то вместе с ними

28 сентября 2020, 15:28
Автор:

Любовь Блажко

Если за окном льет дождь, и вам кажется, что выходной будет скучным, то ситуацию точно можно исправить. Ведущая Лилия Ребрик поделилась, как можно весело провести время в кругу семьи, если погода не радует. Об этом пишет издание rbc.

Есть чем заняться в дождливый день: топ-5 идей для всей семьи от Лилии Ребрик

Лилия Ребрик с семьей. Фото: rbc

Знаменитость рассказала, что в плохую погоду они собираются все вместе, потому что так гораздо теплее переживать холодные дни. Она назвала 5 занятий, которым отдает предпочтение все семейство.

На первом месте, конечно же, просмотр кино. И поскольку в их семье есть разные поколения, то они стараются выбирать семейные комедии. Среди фаворитов в их списке оказались "Операция ы", "Приключения паддингтона", "Эдвин и бурундуки" и "Старик хоттабыч". 

После просмотра фильмов они также могут посмотреть развлекательный контент в Тик-ток и YouTube. Звездная семья любит ролики о танцах, животных и разные смешные видео. 

Отдых от гаджетов тоже должен быть, поэтому Лилия поделилась, что они всей семьей любят собирать пазлы. Ведь в процессе можно поболтать, посмеяться и зарядиться хорошим настроением. 

Есть еще у них и авторская игра, которая называется "придумайте совместную сказку". Суть этой игры состоит в том, что каждый член семьи добавляет в предложение свою версию развития истории. Знаменитость говорит, что выходит очень непредсказуемо и смешно. 

Также в списке любимых домашних занятий есть и совместная готовка. Лилия уверена в том, что вместе фантазия работает гораздо лучше, и можно много экспериментировать. Конечно, приходится потом убирать на кухне, но пережитые мгновения точно того стоят. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, спать некогда: украинская певица показала семейную прогулку с тремя детьми.


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