Есть чем заняться в дождливый день: топ-5 идей для всей семьи от Лилии Ребрик

Если за окном льет дождь, и вам кажется, что выходной будет скучным, то ситуацию точно можно исправить. Ведущая Лилия Ребрик поделилась, как можно весело провести время в кругу семьи, если погода не радует. Об этом пишет издание rbc.

Лилия Ребрик с семьей. Фото: rbc

Знаменитость рассказала, что в плохую погоду они собираются все вместе, потому что так гораздо теплее переживать холодные дни. Она назвала 5 занятий, которым отдает предпочтение все семейство.

На первом месте, конечно же, просмотр кино. И поскольку в их семье есть разные поколения, то они стараются выбирать семейные комедии. Среди фаворитов в их списке оказались "Операция ы", "Приключения паддингтона", "Эдвин и бурундуки" и "Старик хоттабыч".

После просмотра фильмов они также могут посмотреть развлекательный контент в Тик-ток и YouTube. Звездная семья любит ролики о танцах, животных и разные смешные видео.

Отдых от гаджетов тоже должен быть, поэтому Лилия поделилась, что они всей семьей любят собирать пазлы. Ведь в процессе можно поболтать, посмеяться и зарядиться хорошим настроением.

Есть еще у них и авторская игра, которая называется "придумайте совместную сказку". Суть этой игры состоит в том, что каждый член семьи добавляет в предложение свою версию развития истории. Знаменитость говорит, что выходит очень непредсказуемо и смешно.

Также в списке любимых домашних занятий есть и совместная готовка. Лилия уверена в том, что вместе фантазия работает гораздо лучше, и можно много экспериментировать. Конечно, приходится потом убирать на кухне, но пережитые мгновения точно того стоят.

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