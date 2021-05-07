«Есть другая жизнь, которую раньше не замечали»: группа AVIATOR о карантине

Пандемия коронавируса "ударила" по всем сферам жизни, в том числе и музыкальной индустрии. Многим артистам пришлось несладко. В эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" участники музыкальной группы AVIATOR рассказали, как они отнеслись к карантинным ограничениям и вынесли ли пользу со сложившейся ситуации.

группа AVIATOR / фото: пресс-служба

"У философии нет других вариантов, кроме как хватать! Поэтому иногда даже заставляем себя принимать реальность как данность. На Марс не сбежишь, там кислорода — только на пять минут… Так что привыкаем — и ищем новые опорные точки", — отметил вокалист Дмитрий Тодорюк.

Другой фронтмент группы Андрей Сторож отметил, что для него "спасательным кругом" в это непростое время стала семья, друзья и близкие люди.

"Думаю, для всех нас карантин — это сигнал свыше. Есть другая жизнь, которую раньше не замечали. Мы стали более внимательными к мелочам", — отметил музыкант.

Участники группы AVIATOR рассказали, что карантин стал настоящей проверкой отношений, но всем конечно же, хочется вернуться в "доковидную" жизнь.

"Если раньше говорили, что прежде чем жениться или выходить замуж, стоит пережить с человеком ремонт и поклеить обои, то сейчас появился более кардинальный способ: карантин! Когда ты с человеком находишься рядом 24 часа на 365 дней, то лучшей проверки на совместимость придумать трудно", — сказал Дмитрий.

Но при этом, музыканты благодаря карантину освоили полезные навыки. Андрей Сторож отметил, что он усиленно вернулся в футбол и теннис, стал видеться чаще с родными людьми, появилось время для хобби, а еще он начал готовить.

"Недавно впервые в жизни для всей семьи приготовил борщ. Все очень хвалили, мол, первая “проба” — и такая удачная! Вот сейчас во время интервью готовлю деруны", — подчеркнул участник группы.

Также музыканты посоветовали ко всему относиться с позитивным настроем, больше ходить пешком, почаще созваниваться или приезжать к родным, тем более что нынешняя “дистанционка” не привязывает к конкретному месту и дает возможность быть всегда на связи.

А уже 9 мая, в 20:30, смотрите выступление группы AVIATOR с песней “Мгновения” в большом праздничном концерте “Победа. Одна на всех” на “Интере”.



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