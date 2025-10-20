Ева Лонгория поразила поклонников откровенным декольте и новой прической

logo

20 октября 2025, 11:39
Недилько Ксения

Актриса Ева Лонгория ошеломила поклонников в минувшие выходные, втиснув свои формы в невероятно обтягивающее блестящее платье, посетив гала-вечер музея Академии 2025 года. Надев потрясающее платье от дизайнера Elie Saab , звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" доказала, что в свои 50 выглядит лучше, чем когда-либо, хотя не все считали, что платье на ней "правильно сидит".

Когда пользователи отреагировали на бледно-розовое мерцающее платье Евы, кто-то задался вопросом, не стоило ли ее портному еще раз попытаться его примерить. Голливудскую звезду в других соцсетях называли "величественной" и "потрясающей"! На гала-вечере также присутствовали основательница SKIMS Ким Кардашьян, супермодель Эмили Ратаковски и актриса Сидни Суини.

Остановившись на платье без рукавов и решившись на глубокое декольте с легким пуш-ап эффектом, актриса создала эффект "жидкой кожи" благодаря поразительным блесткам, а вертикальные тканевые полоски придают ему золотистые блики.

Ева поразила своим декольте, а также новой прической – волосы, уложенные мягкими слоями внутрь, создают эффект удлиненного каре.

Ева дополнила свой впечатляющий образ бриллиантами с эффектом листьев на шее, подходящих к серьгам, легко выиграв гонку за звание самого гламурного наряда в этот вечер.

Поклонники быстро отреагировали, когда Just Jared поделился фотографиями в Instagram .

Один поклонник быстро раскритиковал Еву Лонгорию и ответил: "Это платье создано для гораздо более высокой женщины. Как будто его нужно сшить на заказ, чтобы оно правильно соответствовала миниатюрным пропорциям. Это отличное платье". Девяти пользователям понравился ответ. Тем временем Ева поделилась фотографиями со своей гламурной ночью в Instagram, получив более 40 000 лайков за три часа. "Самая красивая женщина на земле", – ответил один поклонник. "Это платье и вы обе просто огненные", – восхитился другой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как Ева Лонгория отметила свой 50-летний юбилей.



